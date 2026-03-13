مؤتمر جوارديولا: سأجري تعديلات على التشكيل.. ومتلهفون للفوز مثل وست هام

عبر بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، عن سعادته بفوز أنطوان سيمينيو لاعب الفريق بجائزة أفضل لاعب في شهر فبراير.

وقال جوارديولا في تصريحات بالمؤتمر الصحفي قبل مواجهة وست هام: "أنا سعيد للغاية لأجله إنه شخص رائع ويستحقها."

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة وست هام في تمام العاشرة مساء السبت في الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 60 نقطة متخلفا عن أرسنال المتصدر بفارق 7 نقاط، مع مباراة أقل.

أما وست هام فيحتل المركز الـ 18 برصيد 28 نقطة متساويا مع نوتينجهام فورست.

وعن خطورة وست هام الذي يكافح للبقاء، رد جوارديولا "نحن متلهفون مثل وست هام للفوز، كلانا كذلك."

وتحدث جوارديولا عن النتائج السلبية للفرق الإنجليزية في دوري أبطال أوروبا "كنا في السابق أفضل دوري في العالم، أليس كذلك؟ بعد ما حدث هذا الأسبوع، لم نعد كذلك. أنا متأكد تماماً من أننا دوري رائع. الدوري مذهل، ولكن في هذه البطولة التي تُحسم بمباراة أو اثنتين، كل شيء وارد."

وتعرضت الفرق الإنجليزية مانشستر سيتي وليفربول وتوتنام وتشيلسي لـ 4 هزائم، وتعادلين لأرسنال ونيوكاسل.

وأكمل "هذا يعني أن جميع الفرق جيدة في الدوريات الأخرى، الجميع يتحدث عن بودو-جليمت في النرويج أليس كذلك، لقد حققوا الفوز على سبورتنج لشبونة وإنتر ميلان وعلينا وعلى أتلتيكو مدريد، جميع الفرق أقوياء وأكثر استعدادا ويحترمون بعضهم البعض."

وردا على رغبة اللاعبين في لعب مباراة ريال مدريد على مباراة يوم السبت أمام وست هام في الدوري، قال جوارديولا "كل مباراة مهمة، ونحن هنا نكافح منذ أشهر طويلة من أجل الفوز بالدوري الإنجليزي. لن نستسلم، وسنقاتل حتى النهاية، ومع السفر وفارق الأيام الثلاثة، لا يمكننا اللعب بنفس التشكيل الأساسي - هذا لن يحدث. بالطبع سنجري تغييرات، لكنني لا أفكر في ذلك حاليًا."

ورفض جوارديولا الحديث عن إمكانية عودة فريقه أمام ريال مدريد، قائلاً "وست هام. الآن تركيزنا على وست هام."

وتلقى مانشستر سيتي خسارة كبيرة بثلاثية نظيفة أمام ريال مدريد في ذهاب دور الـ16 على ملعب سانتياجو برنابيو.

وتقام مواجهة الإياب يوم الثلاثاء المقبل على ملعب الاتحاد في مانشستر.

وردا على كيفية ضمان عدم تأثير نتيجة مباراة ريال مدريد سلباً على الفريق، قال "لا أعرف، سنرى. لدينا مباراة مهمة غداً في الدوري الإنجليزي الممتاز، ثم مباراة الإياب، لذا لا أعرف. لقد مررنا بمثل هذه المواقف لسنوات عديدة."

وأتم حديثه عن اختياره لتشكيل خاطئ أمام ريال مدريد "هل فزنا أم خسرنا أمام ريال مدريد؟ إذن كان الاختيار سيئاً. هل فزنا أم خسرنا أمام نيوكاسل؟ لقد فزنا. لذا كان الاختيار جيداً."