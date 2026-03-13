مؤتمر جوارديولا: سأجري تعديلات على التشكيل.. ومتلهفون للفوز مثل وست هام

الجمعة، 13 مارس 2026 - 16:15

كتب : FilGoal

عبر بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، عن سعادته بفوز أنطوان سيمينيو لاعب الفريق بجائزة أفضل لاعب في شهر فبراير.

وقال جوارديولا في تصريحات بالمؤتمر الصحفي قبل مواجهة وست هام: "أنا سعيد للغاية لأجله إنه شخص رائع ويستحقها."

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة وست هام في تمام العاشرة مساء السبت في الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي.

أخبار متعلقة:
الـ 12 في مسيرته.. جوارديولا مدرب شهر فبراير في الدوري الإنجليزي الغاني الثالث.. سيمينيو لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي تحديد موعد مواجهة مانشستر سيتي وليفربول في كأس الاتحاد الإنجليزي

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 60 نقطة متخلفا عن أرسنال المتصدر بفارق 7 نقاط، مع مباراة أقل.

أما وست هام فيحتل المركز الـ 18 برصيد 28 نقطة متساويا مع نوتينجهام فورست.

وعن خطورة وست هام الذي يكافح للبقاء، رد جوارديولا "نحن متلهفون مثل وست هام للفوز، كلانا كذلك."

وتحدث جوارديولا عن النتائج السلبية للفرق الإنجليزية في دوري أبطال أوروبا "كنا في السابق أفضل دوري في العالم، أليس كذلك؟ بعد ما حدث هذا الأسبوع، لم نعد كذلك. أنا متأكد تماماً من أننا دوري رائع. الدوري مذهل، ولكن في هذه البطولة التي تُحسم بمباراة أو اثنتين، كل شيء وارد."

وتعرضت الفرق الإنجليزية مانشستر سيتي وليفربول وتوتنام وتشيلسي لـ 4 هزائم، وتعادلين لأرسنال ونيوكاسل.

وأكمل "هذا يعني أن جميع الفرق جيدة في الدوريات الأخرى، الجميع يتحدث عن بودو-جليمت في النرويج أليس كذلك، لقد حققوا الفوز على سبورتنج لشبونة وإنتر ميلان وعلينا وعلى أتلتيكو مدريد، جميع الفرق أقوياء وأكثر استعدادا ويحترمون بعضهم البعض."

وردا على رغبة اللاعبين في لعب مباراة ريال مدريد على مباراة يوم السبت أمام وست هام في الدوري، قال جوارديولا "كل مباراة مهمة، ونحن هنا نكافح منذ أشهر طويلة من أجل الفوز بالدوري الإنجليزي. لن نستسلم، وسنقاتل حتى النهاية، ومع السفر وفارق الأيام الثلاثة، لا يمكننا اللعب بنفس التشكيل الأساسي - هذا لن يحدث. بالطبع سنجري تغييرات، لكنني لا أفكر في ذلك حاليًا."

ورفض جوارديولا الحديث عن إمكانية عودة فريقه أمام ريال مدريد، قائلاً "وست هام. الآن تركيزنا على وست هام."

وتلقى مانشستر سيتي خسارة كبيرة بثلاثية نظيفة أمام ريال مدريد في ذهاب دور الـ16 على ملعب سانتياجو برنابيو.

وتقام مواجهة الإياب يوم الثلاثاء المقبل على ملعب الاتحاد في مانشستر.

وردا على كيفية ضمان عدم تأثير نتيجة مباراة ريال مدريد سلباً على الفريق، قال "لا أعرف، سنرى. لدينا مباراة مهمة غداً في الدوري الإنجليزي الممتاز، ثم مباراة الإياب، لذا لا أعرف. لقد مررنا بمثل هذه المواقف لسنوات عديدة."

وأتم حديثه عن اختياره لتشكيل خاطئ أمام ريال مدريد "هل فزنا أم خسرنا أمام ريال مدريد؟ إذن كان الاختيار سيئاً. هل فزنا أم خسرنا أمام نيوكاسل؟ لقد فزنا. لذا كان الاختيار جيداً."

رييس جيمس يوقع عقدا جديدا مع تشيلسي حتى 2032 الـ 12 في مسيرته.. جوارديولا مدرب شهر فبراير في الدوري الإنجليزي الغاني الثالث.. سيمينيو لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي تحديد موعد مواجهة مانشستر سيتي وليفربول في كأس الاتحاد الإنجليزي مؤتمر سلوت: مازلنا ننافس على بطولتين.. وأحتاج أكثر من 11 لاعبا في المباريات الثلاث القادمة تقرير: تشيلسي يمدد عقد رييس جيمس حتى 2032 إيكيتيكي: لدي القدرة لأكون أفضل مهاجم في العالم ردا على وعود فونت.. وكيلة هالاند: لا تواصل مع برشلونة أو أي مرشح لرئاسته
الكونفدرالية - تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة المصري وشباب بلوزداد 11 دقيقة | الكرة المصرية
إيقاف الكوكي وتغريم الزمالك.. الكشف عن عقوبات الجولة 15 المؤجلة من الدوري 27 دقيقة | الكرة المصرية
مدرب المصري: تأثرنا بضغط المباريات.. ونسعى لتحقيق الكونفدرالية 46 دقيقة | الكرة الإفريقية
الشعباني: سنلعب أمام الهلال بذكاء.. وحلم نصف النهائي أكبر حافز لنا ساعة | الكرة الإفريقية
مدرب الهلال السوداني: سنواصل طريقتنا الهجومية أمام نهضة بركان.. وكرة القدم لا تعتمد على التاريخ ساعة | الكرة الإفريقية
مران الزمالك - جلسة معتمد جمال.. وتخفيف الحمل البدني تحضيرا لـ أوتوهو الكونغولي 2 ساعة | الكرة الإفريقية
المساكني وساس جاهزان لمواجهة الأهلي.. وبوميل يحسم مصيرهما 2 ساعة | الكرة الإفريقية
ماني يضع جيسوس في مأزق قبل مباراة النصر والخليج 3 ساعة | سعودي في الجول
1 ثلاثة قرارات من الخطيب عقب هزيمة الأهلي أمام طلائع الجيش 2 الجدول كاملا بالمواعيد والملاعب.. قرعة نارية للمرحلة النهائية من الدوري المصري 2025-26 3 ماذا قالت الصحف عن ظهور حمزة عبد الكريم الأول مع برشلونة 4 الأهلي يعلن تفاصيل إصابة كريم فؤاد.. ودور الخبير الألماني
