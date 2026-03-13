رييس جيمس يوقع عقدا جديدا مع تشيلسي حتى 2032

الجمعة، 13 مارس 2026 - 15:47

كتب : FilGoal

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، تمديد رييس جيمس قائد الفريق، عقده مع الفريق حتى عام 2032.

وكان مقررًا أن ينتهي عقد جيمس مع تشيلسي عام 2028.

جيمس صاحب الـ26 عاما، كان ناشئا في صفوف تشيلسي قبل الانتقال إلى ويجان معارا، ثم عاد ليبدأ ظهوره مع الفريق الأول عام 2019.

أخبار متعلقة:
تقرير: تشيلسي يمدد عقد رييس جيمس حتى 2032 كفاراتسخيليا: أظهرنا أمام تشيلسي أن باريس سان جيرمان قادر على فعل أي شيء باريس سان جيرمان يقسو على تشيلسي بخماسية ويضع قدما في ربع نهائي أبطال أوروبا

ولعب جيمس هذا الموسم 35 مباراة في كافة البطولات، سجل خلالهم هدفين، وصنع 7 أهداف.

وتوج جيمس مع تشيلسي ببطولات دوري أبطال أوروبا، وكأس العالم للأندية بنظاميه القديم والجديد، والسوبر الأوروبي، ودوري المؤتمر الأوروبي.

وقال جيمس في تصريحات عبر موقع ناديه الرسمي: "تشيلسي يعني لي الكثير، وطالما قلت أنني أريد أن تكون سنوات ذروتي هنا، ولدينا كل ما يلزم للبناء على نجاحاتنا السابقة"

وأكمل "أنا متحمس للمستقبل في ظل هذه الملكية، والمديرين الرياضيين، والمدرب، وجميع الموظفين، وآمل أن نرفع المزيد من الكؤوس معًا خلال السنوات القادمة."

وقال المديرون الرياضيون بول وينستانلي ولورانس ستيوارت عبر موقع تشيلسي الرسمي: "بالنيابة عن المالكين وكل من له صلة بتشيلسي، إنها لحظة فخر لنا جميعًا أن يقوم ريس بتمديد عقده".

وأكملا "إنه قائد هذا الفريق، داخل الملعب وخارجه. يعرف ريس ما يعنيه ارتداء هذا الشعار، وبعد أن التزم بمستقبله طويل الأمد مع تشيلسي، نتطلع إلى مواصلة المسيرة والعمل معًا لتحقيق المزيد من النجاح."

ووقع جيمس في مارس 2017، أول عقد احترافي له، فيما جاء أول هدف لجيمس بقميص تشيلسي في كأس الرابطة أمام جريمسبي تاون.

نرشح لكم
روبيرتسون: سلوت أكثر من يبحث عن الحلول.. وعلينا أن نظهر مدى صعوبة مواجهتنا تقرير: منافسة قوية بين ثنائي ميلان على ناثان أكي ولفرهامبتون يواصل المفاجآت ويتعادل مع برينتفورد تقرير: جلوس فودين على مقاعد البدلاء قد يدفعه للرحيل عن مانشستر سيتي تقرير: نجم نيوكاسل يجذب أنظار أرسنال مدرب تشيلسي: ريس جيمس قد يغيب لأسابيع تقييم صلاح أمام توتنام من الصحف الإنجليزية "إيقاف قيد مع وقف التنفيذ".. رابطة الدوري الإنجليزي تعاقب تشيلسي
الأهلي يشكو عيسى سي حكم مباراة فريقه ضد الترجي 20 دقيقة | الكرة الإفريقية
تودور: كالاجير يعاني من مشكلة تتعلق بالربو.. والعودة ضد أتلتيكو ليست مستحيلة 43 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مؤتمر سلوت: إيزاك لن يشارك ضد جالاتاسراي.. والتاريخ يثبت أننا أقوى على ملعبنا ساعة | دوري أبطال أوروبا
كومباني: سأتحدث مع ناجلسمان حول موسيالا.. وهذا هو الأقرب لحراسة المرمى ضد أتالانتا 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
روبيرتسون: سلوت أكثر من يبحث عن الحلول.. وعلينا أن نظهر مدى صعوبة مواجهتنا 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
خدمة في الجول - مواجهات تفادي الهبوط.. فتح باب حجز تذاكر مباريات الجولة الأولى من المرحلة النهائية للدوري 3 ساعة | الدوري المصري
وكالة الأنباء الإيطالية: سطو مسلح على منزل نائل العيناوي 3 ساعة | الكرة الأوروبية
لن يحتاج لحارس الرديف.. نوير وجوناس أوربيج يعودان لتدريبات بايرن ميونيخ 4 ساعة | دوري أبطال أوروبا
