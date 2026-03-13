رييس جيمس يوقع عقدا جديدا مع تشيلسي حتى 2032

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، تمديد رييس جيمس قائد الفريق، عقده مع الفريق حتى عام 2032.

وكان مقررًا أن ينتهي عقد جيمس مع تشيلسي عام 2028.

جيمس صاحب الـ26 عاما، كان ناشئا في صفوف تشيلسي قبل الانتقال إلى ويجان معارا، ثم عاد ليبدأ ظهوره مع الفريق الأول عام 2019.

ولعب جيمس هذا الموسم 35 مباراة في كافة البطولات، سجل خلالهم هدفين، وصنع 7 أهداف.

وتوج جيمس مع تشيلسي ببطولات دوري أبطال أوروبا، وكأس العالم للأندية بنظاميه القديم والجديد، والسوبر الأوروبي، ودوري المؤتمر الأوروبي.

وقال جيمس في تصريحات عبر موقع ناديه الرسمي: "تشيلسي يعني لي الكثير، وطالما قلت أنني أريد أن تكون سنوات ذروتي هنا، ولدينا كل ما يلزم للبناء على نجاحاتنا السابقة"

وأكمل "أنا متحمس للمستقبل في ظل هذه الملكية، والمديرين الرياضيين، والمدرب، وجميع الموظفين، وآمل أن نرفع المزيد من الكؤوس معًا خلال السنوات القادمة."

وقال المديرون الرياضيون بول وينستانلي ولورانس ستيوارت عبر موقع تشيلسي الرسمي: "بالنيابة عن المالكين وكل من له صلة بتشيلسي، إنها لحظة فخر لنا جميعًا أن يقوم ريس بتمديد عقده".

وأكملا "إنه قائد هذا الفريق، داخل الملعب وخارجه. يعرف ريس ما يعنيه ارتداء هذا الشعار، وبعد أن التزم بمستقبله طويل الأمد مع تشيلسي، نتطلع إلى مواصلة المسيرة والعمل معًا لتحقيق المزيد من النجاح."

ووقع جيمس في مارس 2017، أول عقد احترافي له، فيما جاء أول هدف لجيمس بقميص تشيلسي في كأس الرابطة أمام جريمسبي تاون.