تقرير مغربي: الوداد في مفاوضات متقدمة مع عموتة بعد اعتذار السكتيوي

دخل نادي الوداد في مفاوضات متقدمة مع الحسين عموتة لتولي تدريب الفريق خلال المرحلة المقبلة.

ويقود محمد أمين بن هاشم تدريب الوداد حاليا لكن إدارة الفريق المغربي ترغب في التعاقد مع مدرب جديد بحسب التقارير المغربية.

وبحسب موقع هسبورت المغربي، فإن الوداد دخل في مفاوضات متقدمة مع الحسين عموتة لتولي تدريب الفريق.

وأوضحت التقارير أن خطوة الوداد جاءت بعدما اعتذر طارق السكتيوي عن عدم قبول المهمة لرغبته في التركيز على تدريب المنتخبات الوطنية.

وقاد السكتيوي منتخب المغرب الثاني للتتويج مؤخرا بلقب كأس العرب التي أقيمت في قطر.

وأشارت التقارير إلى أن بن هاشم سيقود الوداد خلال مباراة أولمبيك أسفي ضمن ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية على أن يتم حسم مصيره بعد المباراة.

ويلعب الوداد ضد أسفي يوم الأحد ضمن ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية.

الحسين عموتة خاض تجربة ناجحة مع المنتخب الأردني، لكنه انتقل لتدريب الجزيرة الإماراتي وحل مواطنه جمال السلامي بدلا منه.

وبعد تجربة قصيرة مع الجزيرة الإماراتي، بات عموتة قريبا من تدريب الوداد الذي قادة لتحقيق دوري أبطال إفريقيا 2017 على حساب الأهلي.

