الـ 12 في مسيرته.. جوارديولا مدرب شهر فبراير في الدوري الإنجليزي

الجمعة، 13 مارس 2026 - 15:22

كتب : FilGoal

بيب جوارديولا - مانشستر سيتي

فاز بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، بجائزة أفضل مدرب في شهر فبراير في الدوري الإنجليزي.

وتعد تلك الجائزة الأولى لجوارديولا منذ 4 سنوات، حيث يعود آخر فوز لجوارديولا بجائزة مدرب الشهر لديسمبر 2021.

ونجح جوارديولا أن يرفع عدد جوائزه لأفضل مدرب بالشهر إلى 12.

مؤتمر سلوت: مازلنا ننافس على بطولتين.. وأحتاج أكثر من 11 لاعبا في المباريات الثلاث القادمة تحديد موعد مواجهة مانشستر سيتي وليفربول في كأس الاتحاد الإنجليزي الغاني الثالث.. سيمينيو لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي

ويتصدر سير أليكس فيرجسون قائمة المدربين المتوجين بالجائزة 27 مرة، يليه أرسن فينجر بـ15 مرة.

وفض جوارديولا شراكته مع ديفيد مويس (11 جائزة) ليصبح ثالث أكثر المدربين المتوجين بالجائزة منفردا.

وقاد جوارديولا فريقه في شهر فبراير للعودة للمنافسة رغم التعادل في بداية الشهر مع توتنام، إلى أن فريقه نجح في الفوز أمام ليفربول، وفولام، ونيوكاسل وليدز، ليقلص الفارق أمام أرسنال المتصدر.

وتفوق جوارديولا على قائمة مختصرة تضم أربعة أسماء وهم كيث أندروز (برينتفورد)، ومايكل كاريك (مانشستر يونايتد)، وأرني سلوت (ليفربول).

الفائزون بجائزة أفضل مدرب هذا الموسم

أغسطس: آرني سلوت (ليفربول)

سبتمبر: أوليفر جلاسنر (كريستال بالاس)

أكتوبر: روبن أموريم (مانشستر يونايتد)

نوفمبر: إنزو ماريسكا (تشيلسي)

ديسمبر: أوناي إيمري (أستون فيلا)

يناير: مايكل كاريك (مانشستر يونايتد).

نرشح لكم
مؤتمر جوارديولا: سأجري تعديلات على التشكيل.. ومتلهفون للفوز مثل وست هام رييس جيمس يوقع عقدا جديدا مع تشيلسي حتى 2032 الغاني الثالث.. سيمينيو لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي تحديد موعد مواجهة مانشستر سيتي وليفربول في كأس الاتحاد الإنجليزي مؤتمر سلوت: مازلنا ننافس على بطولتين.. وأحتاج أكثر من 11 لاعبا في المباريات الثلاث القادمة تقرير: تشيلسي يمدد عقد رييس جيمس حتى 2032 إيكيتيكي: لدي القدرة لأكون أفضل مهاجم في العالم ردا على وعود فونت.. وكيلة هالاند: لا تواصل مع برشلونة أو أي مرشح لرئاسته
أخر الأخبار
الكونفدرالية - تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة المصري وشباب بلوزداد 11 دقيقة | الكرة المصرية
إيقاف الكوكي وتغريم الزمالك.. الكشف عن عقوبات الجولة 15 المؤجلة من الدوري 27 دقيقة | الكرة المصرية
مدرب المصري: تأثرنا بضغط المباريات.. ونسعى لتحقيق الكونفدرالية 45 دقيقة | الكرة الإفريقية
الشعباني: سنلعب أمام الهلال بذكاء.. وحلم نصف النهائي أكبر حافز لنا ساعة | الكرة الإفريقية
مدرب الهلال السوداني: سنواصل طريقتنا الهجومية أمام نهضة بركان.. وكرة القدم لا تعتمد على التاريخ ساعة | الكرة الإفريقية
مران الزمالك - جلسة معتمد جمال.. وتخفيف الحمل البدني تحضيرا لـ أوتوهو الكونغولي 2 ساعة | الكرة الإفريقية
المساكني وساس جاهزان لمواجهة الأهلي.. وبوميل يحسم مصيرهما 2 ساعة | الكرة الإفريقية
ماني يضع جيسوس في مأزق قبل مباراة النصر والخليج 3 ساعة | سعودي في الجول
