الـ 12 في مسيرته.. جوارديولا مدرب شهر فبراير في الدوري الإنجليزي

فاز بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، بجائزة أفضل مدرب في شهر فبراير في الدوري الإنجليزي.

وتعد تلك الجائزة الأولى لجوارديولا منذ 4 سنوات، حيث يعود آخر فوز لجوارديولا بجائزة مدرب الشهر لديسمبر 2021.

ونجح جوارديولا أن يرفع عدد جوائزه لأفضل مدرب بالشهر إلى 12.

ويتصدر سير أليكس فيرجسون قائمة المدربين المتوجين بالجائزة 27 مرة، يليه أرسن فينجر بـ15 مرة.

وفض جوارديولا شراكته مع ديفيد مويس (11 جائزة) ليصبح ثالث أكثر المدربين المتوجين بالجائزة منفردا.

وقاد جوارديولا فريقه في شهر فبراير للعودة للمنافسة رغم التعادل في بداية الشهر مع توتنام، إلى أن فريقه نجح في الفوز أمام ليفربول، وفولام، ونيوكاسل وليدز، ليقلص الفارق أمام أرسنال المتصدر.

وتفوق جوارديولا على قائمة مختصرة تضم أربعة أسماء وهم كيث أندروز (برينتفورد)، ومايكل كاريك (مانشستر يونايتد)، وأرني سلوت (ليفربول).

الفائزون بجائزة أفضل مدرب هذا الموسم

أغسطس: آرني سلوت (ليفربول)

سبتمبر: أوليفر جلاسنر (كريستال بالاس)

أكتوبر: روبن أموريم (مانشستر يونايتد)

نوفمبر: إنزو ماريسكا (تشيلسي)

ديسمبر: أوناي إيمري (أستون فيلا)

يناير: مايكل كاريك (مانشستر يونايتد).