الغاني الثالث.. سيمينيو لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي

فاز أنطوان سيمينيو لاعب مانشستر سيتي، بجائزة أفضل لاعب في شهر فبراير بالدوري الإنجليزي.

وقال أنطوان سيمينيو عبر موقع مانشستر سيتي الرسمي: "هذه لحظة رائعة بالنسبة لي. الفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الشهر بعد فترة وجيزة من انضمامي إلى الفريق، هو شيء لن أنساه أبداً."

وانضم سيمينيو إلى مانشستر سيتي قادما من بورنموث خلال الانتقالات الشتوية يناير الماضي.

وسجل سيمينيو 3 أهداف وصنع هدفا واحدا خلال خمس مباريات بشهر فبراير.

وباستثناء هالاند، بات سيمينيو هو أول لاعب من مانشستر سيتي يفوز بالجائزة منذ رحيم ستيرلينج في ديسمبر 2021.

وفاز هالاند نفسه بالجائزة أربع مرات، وكان آخرها في سبتمبر من هذا الموسم.

وفي الوقت نفسه، أصبح سيمينيو ثالث غاني يفوز بالجائزة، بعد توني يبواه (مارس وسبتمبر 1995) مع ليدز، وأندريه أيو (أغسطس 2015) مع سوانزي سيتي.

وتصدر سيمينيو قائمة مختصرة مكونة من ستة لاعبين ضمت فيكتور جيوكيريس "أرسنال"، ونيكو أورايلي "مانشستر سيتي"، ودانجو واتارا "برينتفورد"، وبنجامين سيسكو "مانشستر يونايتد"، وفيرجيل فان دايك "ليفربول".

الفائزون بالجائزة هذا الموسم:

أغسطس جاك جريليش (إيفرتون)

سبتمبر: إرلينج هالاند (مانشستر سيتي)

أكتوبر: بريان مبيومو (مانشستر يونايتد)

نوفمبر: إيجور تياجو (برينتفورد)

ديسمبر: دومينيك كالفرت لوين (ليدز)

يناير: إيجور تياجو (برينتفورد)

فبراير: أنطوان سيمينيو (مانشستر سيتي).