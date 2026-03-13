مؤتمر سلوت: مازلنا ننافس على بطولتين.. وأحتاج أكثر من 11 لاعبا في المباريات الثلاث القادمة

اعترف أرني سلوت المدير الفني لليفربول، بابتعاد فريقه عن فرصة المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وقال سلوت في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة توتنام هوتسبير: "بالطبع، هذا الموسم لن نتمكن من الفوز بالدوري مرة أخرى، لكننا ما زلنا نتنافس في بطولتين - دوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي."

وعن أولويات هذا الموسم، رد سلوت "ما أتمناه هو أن يحقق كل لاعب أقصى استفادة من كل حصة تدريبية وكل مباراة نخوضها من الآن وحتى نهاية الموسم، هذا هو هدفي، وينبغي أن يكون هدف اللاعبين أيضا."

ويستعد ليفربول لاستقبال توتنام في تمام السادسة والنصف مساء الأحد، في الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي.

وعن تلك المباراة، قال سلوت "أتطلع لمواجهة توتنام، لأننا لدينا دافع لإثبات أنفسنا بعد الخسارة الأخيرة في الدوري وفي دوري أبطال أوروبا، والآن نلعب أمام جماهيرنا."

وأكمل "نعاني من مزيج سيئ باستقبال الأهداف من عدد قليل من الفرص، ولكني أثق في قدرة الفريق على التحسن."

ويحتل ليفربول المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 48 نقطة، نفس رصيد تشيلسي الذي يسبقه في المركز الخامس بفارق الأهداف.

أما توتنام فيحتل المركز الـ16 برصيد 29 نقطة بفارق نقطة واحدة عن مركز الهبوط.

وكشف سلوت عن موقف أليسون بيكر حارس مرمى الفريق، الذي غاب عن مواجهة جالاتا سراي التركي للإصابة:"أليسون يتدرب مع أخصائي العلاج الطبيعي ويخضع لبرنامج تأهيلي، سنتدرب اليوم ونرى إن كان بإمكانه الانضمام إلى تدريبات الفريق، وأتوقع وأتمنى ذلك، لست متأكدا تماما بعد لأنني لم أتحدث معه أو مع الطاقم الطبي، إذا سارت الأمور كما هو مخطط لها، بالتأكيد سيعود أمام جالاتا سراي يوم الأربعاء."

وخسر ليفربول مواجهة الذهاب أمام جالاتا سراي التركي في دور الـ16 لدوري الأبطال بهدف نظيف.

وأضاف "في بعض الأحيان نحتاج إلى قليل من الحظ، الفوارق في المستوى الذي نلعب فيه، دوري أبطال أوروبا، والدوري الإنجليزي ضئيلة للغاية، علينا أن نناضل من أجل هذه الفوارق كل يوم لنجعلها أكبر فأكبر.

وينتظر ليفربول تحقيق الفوز رقم 1500 على ملعبه أنفيلد، في مباراته أمام توتنام.

وعن ذلك الرقم، قال سلوت "معايير التميز في ليفربول عالية، وستبقى كذلك، نحن نادٍ كبير. يجب على من حولنا أن يرفعوا سقف التوقعات، لكننا سنرفعه نحن أيضاً، في الواقع، تمكنا الموسم الماضي من تحقيق أحد أهدافنا الرئيسية، وهو الفوز بالدوري. كما كنا قريبين من الفوز بكأس الرابطة، لكننا خسرنا المباراة النهائية أمام نيوكاسل."

وأكمل "من الرائع أن أكون جزءًا من نادٍ يحقق كل هذه الإنجازات المميزة، لأن ذلك يعني أنني في نادٍ قادر على الفوز. هذا ما أتمناه، وهذا ما يتمناه اللاعبون. نحن نعمل بجد كل يوم لتحقيق هدفنا. نريد الفوز، ونحن محظوظون لأننا في نادٍ قادر على ذلك، كما أثبت التاريخ."

وعن سبب النتائج السلبية للفرق الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا، قال "من المهم عدم التسرع في استخلاص النتائج بعد جولة واحدة فقط. فهذه عينة صغيرة جدًا، وليس من الحكمة أبدًا التسرع في ذلك، لأنه ربما نتوصل إلى استنتاج مختلف تمامًا بعد الأسبوع المقبل."

وتلقت الأندية الإنجليزي 4 هزائم، وتعادلين في 6 مباريات بثمن النهائي.

وتحدث سلوت عن مستوى ريان جرافنبيرخ لاعب وسط الفريق: "لم يكن على نفس مستوى الموسم الماضي وهذا أمر طبيعي فهو لاعب شاب، ويمتلك القدرة على النمو والتطور مستقبلا."

فيما كشف عن موعد عودة إيزاك "لا يزال مع فريق إعادة التأهيل وليس مع الفريق بعد."

وأضاف "ريو نجوموها جاهز للعب أساسياً مع الفريق، وهو بالتأكيد خيار متاح للقيام بذلك في المباريات الثلاث المقبلة، ولكننا نتوخى الحذر بشأن عدد الدقائق التي يحصل عليها بسبب عمره وزيادة احتمالية تعرضه للإصابات."

وأتم "لقد كان جدول المباريات سيئاً للغاية، وهذا يعني أننا نحتاج إلى أكثر من 11 لاعباً، كل لاعب لائق بدنياً لديه فرصة للعب أو المشاركة أساسياً في المباريات الثلاث القادمة."