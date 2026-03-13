تقرير: تشيلسي يمدد عقد رييس جيمس حتى 2032

كشفت صحيفة ديلي ميل الإنجليزي، عن تجديد تشيلسي عقد رييس جيمس قائد الفريق.

وكان مقررًا أن ينتهي عقد جيمس مع تشيلسي عام 2028.

وكشفت الصحيفة عن تمديد قائد البلوز تعاقده مع ناديه لمدة 6 سنوات، ليستمر بقميص الفريق حتى 2032.

وذكرت الصحيفة أن تشيلسي قرر التجديد مبكرا لقائده لتجنب مصير أنطونيو روديجر، وأندرياس كريستنسن.

وانضم روديجر مدافع تشيلسي السابق إلى ريال مدريد في صيف 2022 في صفقة مجانية.

كما انضم كريستنسن في نفس فترة الانتقالات إلى برشلونة مجانا.

جيمس صاحب الـ26 عاما، كان ناشئا في صفوف تشيلسي قبل الانتقال إلى ويجان معارا، ثم عاد ليبدأ ظهوره مع الفريق الأول عام 2019.

ولعب جيمس هذا الموسم 35 مباراة في كافة البطولات، سجل خلالهم هدفين، وصنع 7 أهداف.

وتوج جيمس مع تشيلسي ببطولات دوري أبطال أوروبا، وكأس العالم للأندية بنظاميه القديم والجديد، والسوبر الأوروبي، ودوري المؤتمر الأوروبي.