مؤتمر جابر: 3 صعوبات تواجهنا أمام أوتوهو.. وملتزمون بتعليمات المدرب

اعترف عمر جابر لاعب الزمالك، بصعوبة مواجهة أوتوهو الكونغولي.

ويحل الزمالك ضيفا على أوتوهو الثالثة عصر السبت، على استاد الفونس ماسامبا، في ذهاب ربع نهائي بطولة الكونفدرالية.

وقال جابر في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "أوتوهو يحقق نتائج جيدة على ملعبه، ولكن هدف الزمالك هو تحقيق نتيجة إيجابية في مواجهة الغد قبل خوض لقاء الإياب في القاهرة."

وعدد أسباب صعوبة المباراة "المباراة صعبة بسبب إقامتها في رمضان وسط الصيام، وعلى ملعب من النجيل الصناعي، بجانب اختلاف الطقس عن المعتاد في القاهرة."

واستدرك "الزمالك يضم مجموعة جيدة من اللاعبين، ويعي صعوبة اللقاء وقوة المنافس على أرضه."

وأتم "ملتزمون بتنفيذ تعليمات المدرب بدقة والرؤية الفنية بالكامل تخص المدير الفني."

وتأهل الزمالك إلى ربع النهائي بعد احتلاله صدارة المجموعة الرابعة برصيد 11 نقطة.

ووصلت بعثة الزمالك صباح اليوم الجمعة بعد رحلة طيران استمرت 7 ساعات.

واستقبلت إيمان ياقوت سفيرة مصر بدولة الكونغو برازفيل، وابتسام نجيب قنصل مصر، بعثة الزمالك فور الوصول للمطار.

وجاءت قائمة الزمالك المسافرة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي - مهدي سليمان - محمود الشناوي

خط الدفاع: عمر جابر - محمد إبراهيم - بارون أوشينج- محمد إسماعيل - حسام عبد المجيد - السيد أسامة - محمود بنتايك- أحمد فتوح

خط الوسط : أحمد ربيع - محمد شحاتة - محمد السيد - يوسف وائل "فرنسي" - أحمد عبد الرحيم "إيشو" - عبدالله السعيد - آدم كايد - جوان بيزيرا - أحمد شريف - شيكو بانزا

خط الهجوم : ناصر منسي - سيف الدين الجزيري - عدي الدباغ.