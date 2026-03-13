مؤتمر جابر: 3 صعوبات تواجهنا أمام أوتوهو.. وملتزمون بتعليمات المدرب

الجمعة، 13 مارس 2026 - 13:57

كتب : FilGoal

عمر جابر - الزمالك

اعترف عمر جابر لاعب الزمالك، بصعوبة مواجهة أوتوهو الكونغولي.

ويحل الزمالك ضيفا على أوتوهو الثالثة عصر السبت، على استاد الفونس ماسامبا، في ذهاب ربع نهائي بطولة الكونفدرالية.

وقال جابر في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "أوتوهو يحقق نتائج جيدة على ملعبه، ولكن هدف الزمالك هو تحقيق نتيجة إيجابية في مواجهة الغد قبل خوض لقاء الإياب في القاهرة."

أخبار متعلقة:
الكونفدرالية - تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة أوتوهو والزمالك بعد رحلة 7 ساعات.. بعثة الزمالك تصل الكونغو لمواجهة أوتوهو في الكونفدرالية مؤتمر معتمد جمال: حضرنا إلى الكونغو بعقلية الفوز.. ومعتادون على اللعب تحت ضغوط

وعدد أسباب صعوبة المباراة "المباراة صعبة بسبب إقامتها في رمضان وسط الصيام، وعلى ملعب من النجيل الصناعي، بجانب اختلاف الطقس عن المعتاد في القاهرة."

واستدرك "الزمالك يضم مجموعة جيدة من اللاعبين، ويعي صعوبة اللقاء وقوة المنافس على أرضه."

وأتم "ملتزمون بتنفيذ تعليمات المدرب بدقة والرؤية الفنية بالكامل تخص المدير الفني."

وتأهل الزمالك إلى ربع النهائي بعد احتلاله صدارة المجموعة الرابعة برصيد 11 نقطة.

ووصلت بعثة الزمالك صباح اليوم الجمعة بعد رحلة طيران استمرت 7 ساعات.

واستقبلت إيمان ياقوت سفيرة مصر بدولة الكونغو برازفيل، وابتسام نجيب قنصل مصر، بعثة الزمالك فور الوصول للمطار.

وجاءت قائمة الزمالك المسافرة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي - مهدي سليمان - محمود الشناوي

خط الدفاع: عمر جابر - محمد إبراهيم - بارون أوشينج- محمد إسماعيل - حسام عبد المجيد - السيد أسامة - محمود بنتايك- أحمد فتوح

خط الوسط : أحمد ربيع - محمد شحاتة - محمد السيد - يوسف وائل "فرنسي" - أحمد عبد الرحيم "إيشو" - عبدالله السعيد - آدم كايد - جوان بيزيرا - أحمد شريف - شيكو بانزا

خط الهجوم : ناصر منسي - سيف الدين الجزيري - عدي الدباغ.

الزمالك عمر جابر الكونفدرالية
نرشح لكم
مؤتمر معتمد جمال: حضرنا إلى الكونغو بعقلية الفوز.. ومعتادون على اللعب تحت ضغوط الكونفدرالية - تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة أوتوهو والزمالك تقرير: صراع بين المغرب وإسبانيا على موهبة ريال مدريد بعد رحلة 7 ساعات.. بعثة الزمالك تصل الكونغو لمواجهة أوتوهو في الكونفدرالية مواعيد مباريات اليوم.. بيراميدز في أبطال إفريقيا وكأس مصر.. وقمة اليد مؤتمر أحمد الشناوي: غياب جمهور الجيش الملكي فرصة علينا استغلالها مؤتمر يوريتشيتش: سنواجه أحد أبرز الأندية في دوري الأبطال.. وافتقدنا أصحاب الخبرات رسالة من الكوكي ولاعبي المصري لجماهير الفريق قبل مواجهة شباب بلوزداد
أخر الأخبار
تقرير: تشيلسي يمدد عقد رييس جيمس حتى 2032 7 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر جابر: 3 صعوبات تواجهنا أمام أوتوهو.. وملتزمون بتعليمات المدرب 16 دقيقة | الكرة الإفريقية
مؤتمر معتمد جمال: حضرنا إلى الكونغو بعقلية الفوز.. ومعتادون على اللعب تحت ضغوط 22 دقيقة | الكرة الإفريقية
الكونفدرالية - تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة أوتوهو والزمالك ساعة | الكرة الإفريقية
تقرير: صراع بين المغرب وإسبانيا على موهبة ريال مدريد 2 ساعة | الدوري الإسباني
كرة يد - مي جمعة تنضم إلى بطل ألمانيا 2 ساعة | كرة يد
أولمبياكوس يعلن تجديد عقد أيوب الكعبي 3 ساعة | الكرة الأوروبية
بعد رحلة 7 ساعات.. بعثة الزمالك تصل الكونغو لمواجهة أوتوهو في الكونفدرالية 3 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ثلاثة قرارات من الخطيب عقب هزيمة الأهلي أمام طلائع الجيش 2 الجدول كاملا بالمواعيد والملاعب.. قرعة نارية للمرحلة النهائية من الدوري المصري 2025-26 3 ماذا قالت الصحف عن ظهور حمزة عبد الكريم الأول مع برشلونة 4 الأهلي يعلن تفاصيل إصابة كريم فؤاد.. ودور الخبير الألماني
/articles/525135/مؤتمر-جابر-3-صعوبات-تواجهنا-أمام-أوتوهو-وملتزمون-بتعليمات-المدرب