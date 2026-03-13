مؤتمر معتمد جمال: حضرنا إلى الكونغو بعقلية الفوز.. ومعتادون على اللعب تحت ضغوط

يرى معتمد جمال مدرب الزمالك، أن مباراة أوتوهو ستكون صعبة.

ويحل الزمالك ضيفا على أوتوهو الثالثة عصر السبت، على استاد الفونس ماسامبا، في ذهاب ربع نهائي بطولة الكونفدرالية.

وقال معتمد جمال في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "مباراة أوتوهو ستكون صعبة للغاية، خاصة أنها مباراة إقصائية في البطولة."

وأكمل "حضرنا إلى الكونغو من أجل تحقيق أفضل نتيجة ممكنة قبل لقاء الإياب في القاهرة."

وتحدث عن قوة الفريق الكونغولي " أوتوهو يقدم مستويات جيدة وحقق نتائج مميزة خلال دور المجموعات، وهو ما يؤكد قوته، لكن الزمالك حضر بعقلية الفوز والسعي لتحقيق نتيجة إيجابية خارج الأرض."

وأتم "الفريق معتاد على اللعب تحت الضغوط وفي مختلف الظروف وتأهلنا في صدارة المجموعة."

وتأهل الزمالك إلى ربع النهائي بعد احتلاله صدارة المجموعة الرابعة برصيد 11 نقطة.

ووصلت بعثة الزمالك صباح اليوم الجمعة بعد رحلة طيران استمرت 7 ساعات.

واستقبلت إيمان ياقوت سفيرة مصر بدولة الكونغو برازفيل، وابتسام نجيب قنصل مصر، بعثة الزمالك فور الوصول للمطار.

وجاءت قائمة الزمالك المسافرة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي - مهدي سليمان - محمود الشناوي

خط الدفاع: عمر جابر - محمد إبراهيم - بارون أوشينج- محمد إسماعيل - حسام عبد المجيد - السيد أسامة - محمود بنتايك- أحمد فتوح

خط الوسط : أحمد ربيع - محمد شحاتة - محمد السيد - يوسف وائل "فرنسي" - أحمد عبد الرحيم "إيشو" - عبدالله السعيد - آدم كايد - جوان بيزيرا - أحمد شريف - شيكو بانزا

خط الهجوم : ناصر منسي - سيف الدين الجزيري - عدي الدباغ.