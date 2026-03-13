الكونفدرالية - تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة أوتوهو والزمالك

الجمعة، 13 مارس 2026 - 12:16

كتب : FilGoal

قميص الزمالك

عقد اليوم الجمعة الاجتماع الفني لمواجهة أوتوهو الكونغولي والزمالك في ذهاب نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

ويحل الزمالك ضيفا على أوتوهو الثالثة عصر السبت، على استاد الفونس ماسامبا.

وأسفر الاجتماع عن ارتداء الزمالك زيه التقليدي المكون من الطاقم الأبيض بينما يرتدي حارس المرمي طاقمًا من اللون الأصفر.

فيما يرتدي فريق أوتوهو صاحب الأرض طاقمًا من اللون الأزرق، ويرتدي حارس المرمى الطاقم البرتقالي.

وشهد الاجتماع الفني حضور محمد حسن "تيتو" المدير الإداري للفريق، وباسم زيادة مسؤول العلاقات العامة بالنادي ، ومحمد حسني مسئول المهمات، لمتابعة كافة الترتيبات الخاصة بالمباراة.

ووصلت بعثة الزمالك صباح اليوم الجمعة بعد رحلة طيران استمرت 7 ساعات.

واستقبلت إيمان ياقوت سفيرة مصر بدولة الكونغو برازفيل، وابتسام نجيب قنصل مصر، بعثة الزمالك فور الوصول للمطار.

وجاءت قائمة الزمالك المسافرة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي - مهدي سليمان - محمود الشناوي

خط الدفاع: عمر جابر - محمد إبراهيم - بارون أوشينج- محمد إسماعيل - حسام عبد المجيد - السيد أسامة - محمود بنتايك- أحمد فتوح

خط الوسط : أحمد ربيع - محمد شحاتة - محمد السيد - يوسف وائل "فرنسي" - أحمد عبد الرحيم "إيشو" - عبدالله السعيد - آدم كايد - جوان بيزيرا - أحمد شريف - شيكو بانزا

خط الهجوم : ناصر منسي - سيف الدين الجزيري - عدي الدباغ.

