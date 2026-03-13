مواعيد مباريات اليوم.. بيراميدز في أبطال إفريقيا وكأس مصر.. وقمة اليد

الجمعة، 13 مارس 2026 - 10:37

كتب : FilGoal

بيراميدز

يحل بيراميدز ضيفا على الجيش الملكي في ساعة متأخرة اليوم في تمام الثانية عشر من صباح السبت (العاشرة مساء بتوقيت المغرب) في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

كما يلتقي سيراميكا كليوباترا أمام طلائع الجيش في دور الـ8 لبطولة كأس مصر.

وتقام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في دوري المحترفين لكرة اليد، الساعة 8 مساءً.

ويمكنك مطالعة مباريات اليوم الجمعة 13 مارس بالضغط هنا

مباريات اليوم

كأس مصر

سيراميكا كليوباترا × طلائع الجيش 9:30 مساءً.. عبر قناة On Sport 1

دوري أبطال إفريقيا

الجيش الملكي × بيراميدز 12 صباح السبت.. عبر قناة BeiN Sports HD

دوري المحترفين المصري لكرة اليد (رجال)

الزمالك × الأهلي 8 مساءً

الدوري الإسباني

ديبورتيفو ألافيس × فياريال الساعة 10 مساءً.. عبر قناة BeiN Sports HD

الدوري الإيطالي

تورينو × بارما الساعة 9:45 مساءً.. عبر قناة BeiN Sports HD

الدوري الفرنسي

أولمبيك مارسيليا × أوكسير الساعة 9:45 مساءً.. عبر قناة BeiN Sports HD

الدوري السعودي

القادسية × الأهلي الساعة 9 مساءً.. عبر قناة ثمانية

الرياض × الاتحاد الساعة 9 مساءً.. عبر قناة ثمانية

