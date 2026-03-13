رسالة من الكوكي ولاعبي المصري لجماهير الفريق قبل مواجهة شباب بلوزداد

الجمعة، 13 مارس 2026 - 00:50

كتب : FilGoal

نبيل الكوكي - المصري - زيسكو

وجه نبيل الكوكي المدير الفني لفريق المصري ولاعبي الفريق رسالة لجمهور المصري قبل مواجهة شباب بلوزداد الجزائري السبت المقبل في ذهاب دور الـ8 لكأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويبحث المصري عن تحقيق نتيجة جيدة في مباراة الذهاب التي ستقام على استاد السويس الجديد السبت المقبل، قبل السفر إلى الجزائر لخوض مباراة العودة.

وشارك المدرب التونسي كل من: كريم العراقي، ومنذر طمين، وعبد الحميد دغموم، وكريم بامبو، مصطفى العش، وسيف داوود مساعد المدرب في الرسالة الموجهة للجماهير.

وقال نبيل الكوكي في فيديو نشره الحساب الرسمي لـ المصري عبر "فيسبوك": "ننتظر جمهورنا، لان الجمهور هو اللاعب رقم واحد عندنا، وإن شاء الله نفرحهم".

وتقام مباراة الإياب يوم الاحد 22 مارس.

وتشهد مواجهة المصري وبلوزداد ظهور نبيل الكوكي مدرب الفريق البورسعيدي أمام فريقه السابق.

ويواجه المتأهل من مباراة المصري وشباب بلوزداد الفائز من مواجهة الزمالك أمام أوتوهو في الدور نصف النهائي.

وتأهل المصري لهذا الدور بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط خلف الزمالك المتصدر بنقطة واحدة.

المصري الكونفدرالية الإفريقية
