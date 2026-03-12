طه عزت: سنحدد مواعيد آخر جولتين في نهاية الموسم لاحقا لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص

كشف طه عزت مدير لجنة المسابقات في رابطة الأندية أن الجولتين الأخيرتين سيتم تحديدهما مع نهاية الموسم لمبدأ تكافؤ الفرص.

وأجريت قرعة المرحلة النهائية من الدوري المصري وأسفرت عن مواجهات نارية في مرحلتي المنافسة على اللقب وتفادي الهبوط. (طالع التفاصيل)

وقال طه عزت في تصريحات لـ أون سبورت: "الجولتان الأخيرتان يتحكم بهم مبدأ تكافؤ الفرص، لذلك تركنا تحديد الوقت المناسب لآخر جولتين لنهاية الموسم عندما نرى وضع التنافس بين الأندية".

وواصل "علاقتي بجميع الأندية مميزة، والذي يحكمنا اللوائح، كل العقوبات أعلنت بعد نهاية الجولة بـ48 ساعة، وهذا يؤكد التزامنا بالقواعد".

وأتم "الأجواء والآراء إيجابية، والجميع ينتظر المباريات لمتابعتها بسبب الإثارة الكبيرة التي يقدمها الدوري المصري هذا العام".

وستقام المرحلة الثانية بنظام المجموعتين، إذ ستضم مرحلة المنافسة على اللقب الـ 7 فرق الأوائل في الترتيب، فيما يتنافس 14 فريقا على تفادي الهبوط.

وحجزت بالفعل فرق الزمالك وبيراميدز والأهلي وسيراميكا كليوباترا وإنبي وسموحة بطاقة التأهل لمرحلة المنافسة على اللقب.

فيما ضمنت فرق زد ووادي دجلة الاتحاد السكندري وغزل المحلة والمقاولون العرب وحرس الحدود وطلائع الجيش وكهرباء الإسماعيلية وفاركو الإسماعيلية المنافسة على الهروب من الهبوط.

ويهبط آخر 4 فرق بنهاية الموسم الجاري إلى دوري المحترفين فيما يصعد 3 فرق للموسم المقبل ليصبح عدد فرق الدوري حينها 20 فريقا.