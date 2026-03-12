طه عزت: سنحدد مواعيد آخر جولتين في نهاية الموسم لاحقا لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص

الخميس، 12 مارس 2026 - 22:50

كتب : FilGoal

طه عزت

كشف طه عزت مدير لجنة المسابقات في رابطة الأندية أن الجولتين الأخيرتين سيتم تحديدهما مع نهاية الموسم لمبدأ تكافؤ الفرص.

وأجريت قرعة المرحلة النهائية من الدوري المصري وأسفرت عن مواجهات نارية في مرحلتي المنافسة على اللقب وتفادي الهبوط. (طالع التفاصيل)

وقال طه عزت في تصريحات لـ أون سبورت: "الجولتان الأخيرتان يتحكم بهم مبدأ تكافؤ الفرص، لذلك تركنا تحديد الوقت المناسب لآخر جولتين لنهاية الموسم عندما نرى وضع التنافس بين الأندية".

أخبار متعلقة:
طه عزت يكشف لـ في الجول حقيقة غياب مروان عطية عن مواجهة سموحة بسبب الإيقاف في الجول يكشف حقيقة رحيل طه عزت.. وكيف تدار المسابقات طه عزت لـ في الجول: تقديم موعد مباراتين في كأس العاصمة بسبب منتخب مصر طه عزت: وضحنا لائحة الانسحاب في الدوري.. ولقب الموسم الماضي لا يزال معلقا

وواصل "علاقتي بجميع الأندية مميزة، والذي يحكمنا اللوائح، كل العقوبات أعلنت بعد نهاية الجولة بـ48 ساعة، وهذا يؤكد التزامنا بالقواعد".

وأتم "الأجواء والآراء إيجابية، والجميع ينتظر المباريات لمتابعتها بسبب الإثارة الكبيرة التي يقدمها الدوري المصري هذا العام".

وستقام المرحلة الثانية بنظام المجموعتين، إذ ستضم مرحلة المنافسة على اللقب الـ 7 فرق الأوائل في الترتيب، فيما يتنافس 14 فريقا على تفادي الهبوط.

وحجزت بالفعل فرق الزمالك وبيراميدز والأهلي وسيراميكا كليوباترا وإنبي وسموحة بطاقة التأهل لمرحلة المنافسة على اللقب.

فيما ضمنت فرق زد ووادي دجلة الاتحاد السكندري وغزل المحلة والمقاولون العرب وحرس الحدود وطلائع الجيش وكهرباء الإسماعيلية وفاركو الإسماعيلية المنافسة على الهروب من الهبوط.

ويهبط آخر 4 فرق بنهاية الموسم الجاري إلى دوري المحترفين فيما يصعد 3 فرق للموسم المقبل ليصبح عدد فرق الدوري حينها 20 فريقا.

الدوري المصري طه عزت
نرشح لكم
أجندة المصري - البداية مع الزمالك والنهاية ضد الأهلي أجندة بيراميدز - راحة في الجولة الأولى.. والختام ضد سموحة قمة الدوري المصري - موعد مواجهة الزمالك ضد الأهلي في المرحلة النهائية والملعب أجندة الزمالك - البداية مع المصري والنهاية ضد سيراميكا كليوباترا 3 قمم متتالية.. مواعيد مواجهات الأهلي والزمالك وبيراميدز لـ الدوري المصري أجندة الأهلي - البداية مع سيراميكا والنهاية ضد المصري.. وموعد القمة قرعة الدوري - دياب: تمسكنا بهذا الأمر لتجنب أزمة الموسم الماضي الجدول كاملا بالمواعيد والملاعب.. قرعة نارية للمرحلة النهائية من الدوري المصري 2025-26
أخر الأخبار
بمشاركة ربيعة.. العين يفوز على الوصل ويسترد صدارة الدوري الإماراتي 12 دقيقة | الوطن العربي
صبحي وشحاتة على رأس قائمة الزمالك أمام أوتوهو الكونغولي 42 دقيقة | الكرة المصرية
أجندة المصري - البداية مع الزمالك والنهاية ضد الأهلي 50 دقيقة | الدوري المصري
بغياب حمدي ومشاركة أكرم.. الشمال يتفوق على الوكرة ويواصل الاقتراب من صدارة الدوري القطري 55 دقيقة | الوطن العربي
إيكيتيكي: لدي القدرة لأكون أفضل مهاجم في العالم ساعة | الكرة الأوروبية
اجتماع عاجل لـ الاتحاد الأرجنتيني لتحديد ملعب مباراة الأرجنتين وإسبانيا في كأس فيناليسيما ساعة | أمريكا
أجندة بيراميدز - راحة في الجولة الأولى.. والختام ضد سموحة ساعة | الدوري المصري
كأس ملك إسبانيا للشباب - حمزة عبد الكريم يشارك في تأهل برشلونة للنهائي أمام لاكورونيا ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ثلاثة قرارات من الخطيب عقب هزيمة الأهلي أمام طلائع الجيش 2 ترامب لـ ميسي: نحن نحتفل بالأبطال.. وتعادلتم مع أفضل نادٍ في مصر 3 ماذا قالت الصحف عن ظهور حمزة عبد الكريم الأول مع برشلونة 4 طبيب الأهلي يوضح تشخيص إصابة كريم فؤاد
/articles/525107/طه-عزت-سنحدد-مواعيد-آخر-جولتين-في-نهاية-الموسم-لاحقا-لتحقيق-مبدأ-تكافؤ-الفرص