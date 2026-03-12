للمرة الثانية.. سامي الشيشيني مديرا للكرة بالبنك الأهلي

أعلن نادي البنك الأهلي يوم الخميس تعيين سامي الشيشيني مديرا للكرة بالفريق.

وأفاد النادي عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: "أعلنت لجنة الكرة بنادي البنك الأهلى برئاسة أشرف نصار تعيين سامي الشيشيني مديراً للكرة بالفريق الأول بالنادي".

وأضاف "وذلك فى إطار حرص لجنة الكرة على الإستفادة من خبراته الكبيرة خلال الفترة المقبلة".

وهذه هي المرة الثانية التي يتولى الشيشيني فيها المنصب بعد عام 2024.

ويتولى أيمن الرمادي تدريب البنك الأهلي.

وسينافس البنك الأهلي ضمن مجموعة النجاة من الهبوط، بعدما فقد كل الآمال للانضمام مع الـ 7 الكبار.

وتقام مراسم قرعة الدوري المصري يوم الخميس.