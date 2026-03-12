للمرة الثانية.. سامي الشيشيني مديرا للكرة بالبنك الأهلي
الخميس، 12 مارس 2026 - 19:04
كتب : FilGoal
أعلن نادي البنك الأهلي يوم الخميس تعيين سامي الشيشيني مديرا للكرة بالفريق.
وأفاد النادي عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: "أعلنت لجنة الكرة بنادي البنك الأهلى برئاسة أشرف نصار تعيين سامي الشيشيني مديراً للكرة بالفريق الأول بالنادي".
وأضاف "وذلك فى إطار حرص لجنة الكرة على الإستفادة من خبراته الكبيرة خلال الفترة المقبلة".
وهذه هي المرة الثانية التي يتولى الشيشيني فيها المنصب بعد عام 2024.
ويتولى أيمن الرمادي تدريب البنك الأهلي.
وسينافس البنك الأهلي ضمن مجموعة النجاة من الهبوط، بعدما فقد كل الآمال للانضمام مع الـ 7 الكبار.
وتقام مراسم قرعة الدوري المصري يوم الخميس.
نرشح لكم
الترجي يستعيد 3 مصابين قبل ملاقاة الأهلي دوري أبطال إفريقيا - بعثة الأهلي تطير إلى تونس استعدادا لمواجهة الترجي قائمة الأهلي - كامويش ضمن 25 لاعبا في رحلة تونس استعدادا لمواجهة الترجي في الجول يكشف موعد انطلاق الدور الثاني من الدوري.. والأقرب لختام المسابقة مواعيد مباريات الخميس 12 مارس 2026.. قرعة الدوري المصري وثمانية محترفين خبر في الجول - الأهلي يطلب تحكيم أجنبي لمباراتي الزمالك وبيراميدز في الدوري.. وموقف الرابطة محامي الشناوي يعلن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المدعين بنشر أخبار كاذبة عنه الدوري المصري - تعرف على الترتيب بالكامل بعد خطف إنبي بطاقة مجموعة اللقب