للمرة الثانية.. سامي الشيشيني مديرا للكرة بالبنك الأهلي

الخميس، 12 مارس 2026 - 19:04

كتب : FilGoal

الزمالك - الشرقية - سامي الشيشيني

أعلن نادي البنك الأهلي يوم الخميس تعيين سامي الشيشيني مديرا للكرة بالفريق.

وأفاد النادي عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: "أعلنت لجنة الكرة بنادي البنك الأهلى برئاسة أشرف نصار تعيين سامي الشيشيني مديراً للكرة بالفريق الأول بالنادي".

وأضاف "وذلك فى إطار حرص لجنة الكرة على الإستفادة من خبراته الكبيرة خلال الفترة المقبلة".

أخبار متعلقة:
استغل سقوط الأهلي.. بيراميدز يواصل مزاحمة الزمالك بالفوز على البنك الأهلي أحمد فتحي: الشريعي وعد لاعبي إنبي بمكافآت كبيرة للفوز على الزمالك الشريعي لـ في الجول: تصريحاتي قبل مباراة الزمالك كانت لرفع الضغط عن اللاعبين خبر في الجول - الأهلي يطلب تحكيم أجنبي لمباراتي الزمالك وبيراميدز في الدوري.. وموقف الرابطة

وهذه هي المرة الثانية التي يتولى الشيشيني فيها المنصب بعد عام 2024.

May be an image of football and text

ويتولى أيمن الرمادي تدريب البنك الأهلي.

وسينافس البنك الأهلي ضمن مجموعة النجاة من الهبوط، بعدما فقد كل الآمال للانضمام مع الـ 7 الكبار.

وتقام مراسم قرعة الدوري المصري يوم الخميس.

سامي الشيشيني البنك الأهلي
نرشح لكم
الترجي يستعيد 3 مصابين قبل ملاقاة الأهلي دوري أبطال إفريقيا - بعثة الأهلي تطير إلى تونس استعدادا لمواجهة الترجي قائمة الأهلي - كامويش ضمن 25 لاعبا في رحلة تونس استعدادا لمواجهة الترجي في الجول يكشف موعد انطلاق الدور الثاني من الدوري.. والأقرب لختام المسابقة مواعيد مباريات الخميس 12 مارس 2026.. قرعة الدوري المصري وثمانية محترفين خبر في الجول - الأهلي يطلب تحكيم أجنبي لمباراتي الزمالك وبيراميدز في الدوري.. وموقف الرابطة محامي الشناوي يعلن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المدعين بنشر أخبار كاذبة عنه الدوري المصري - تعرف على الترتيب بالكامل بعد خطف إنبي بطاقة مجموعة اللقب
أخر الأخبار
للمرة الثانية.. سامي الشيشيني مديرا للكرة بالبنك الأهلي 32 دقيقة | الدوري المصري
الترجي يستعيد 3 مصابين قبل ملاقاة الأهلي ساعة | الدوري المصري
ردا على وعود فونت.. وكيلة هالاند: لا تواصل مع برشلونة أو أي مرشح لرئاسته 2 ساعة | الدوري الإسباني
نايف أكرد يكشف: الألم رافقني لشهور والعملية الجراحية كانت حتمية 2 ساعة | الكرة الإفريقية
أثليتك: ثلاثي ريال مدريد قد يعود أمام مانشستر سيتي 3 ساعة | دوري أبطال أوروبا
تبرئة إيفان توني من تهمة الاحتفال البذيء 3 ساعة | سعودي في الجول
مدير روما: لانس لم يطلب ضم سعود عبد الحميد بشكل نهائي 3 ساعة | سعودي في الجول
تقرير: الأرجنتين ترفض إقامة مباراة كأس فيناليسيما في برنابيو 3 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ثلاثة قرارات من الخطيب عقب هزيمة الأهلي أمام طلائع الجيش 2 ترامب لـ ميسي: نحن نحتفل بالأبطال.. وتعادلتم مع أفضل نادٍ في مصر 3 ماذا قالت الصحف عن ظهور حمزة عبد الكريم الأول مع برشلونة 4 طبيب الأهلي يوضح تشخيص إصابة كريم فؤاد
/articles/525088/للمرة-الثانية-سامي-الشيشيني-مديرا-للكرة-بالبنك-الأهلي