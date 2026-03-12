نايف أكرد يكشف: الألم رافقني لشهور والعملية الجراحية كانت حتمية

كشف المغربي نايف أكرد مدافع أولمبيك مارسيليا أنه كان يعاني من الألم منذ شهور، وأن العملية الجراحية التي خضع لها يوم الخميس كان لا مفر منها.

وأعلن نادي مارسيليا خضوع مدافعه المغربي نايف أكرد لعملية جراحية في منطقة أسفل البطن.

وقال أكرد عبر حسابه على إكس: "منذ شهر أكتوبر، كنت أعاني من آلام أصبحت جزءًا من حياتي اليومية. من الاستيقاظ وحتى النوم، وأحيانًا حتى أثناء الليل، أصبحت هذه الآلام دائمة".

وأضاف "رغم كل البروتوكولات الطبية التي تم اتباعها خلال الأشهر الماضية، لم تعد كافية للأسف. لذلك أصبحت العملية الجراحية أمرًا لا مفر منه".

وتابع المغربي "كان من المفترض اتخاذ هذا القرار منذ فترة، لكنني أردت الاستمرار والبحث عن أفضل الحلول الممكنة قبل الوصول إلى هذه المرحلة".

وواصل "الآن حان وقت الراحة والتعافي، بهدف وحيد هو أن أكون جاهزًا في الوقت المناسب لمساعدة أولمبيك مارسيليا في ختام الموسم، هذه المرة بنسبة 100% ودون ألم".

وأتم "كما أشكر زملائي في المنتخب وفي نادي مارسيليا الذين شاهدوا معاناتي خلال الأشهر الماضية وقدموا لي دعمًا كبيرًا. أتمنى لهم التوفيق في المباريات القادمة. إلى لقاء قريب".

نايف أكرد خضع يوم الخميس لعملية جراحية لعلاج إصابة مستمرة في أسفل البطن (فتق رياضي).

وأوضح ناديه أنه خلال الأسابيع الماضية كان المدافع المغربي يلعب وهو يعاني من ألم وانزعاج أصبحا كبيرين جدًا بحيث لم يعد قادرًا على الاستمرار في هذه الظروف.

وعلى الرغم من العلاجات التحفظية التي قدمها الطاقم الطبي للنادي، فإن تطور الحالة أدى في النهاية إلى اتخاذ قرار إجراء العملية الجراحية التي أصبحت لا مفر منها، حسب موقع النادي.

بعد العملية سيبدأ نايف أكرد برنامج إعادة تأهيل تحت إشراف الطاقم الطبي لنادي مارسيليا.

وأتم "أكرد يتمتع بعزيمة كبيرة وسيبذل كل ما بوسعه للعودة إلى الملاعب في أسرع وقت ممكن من أجل المشاركة في المرحلة الحاسمة من الموسم مع مارسيليا".

ويبدو أن أكرد قرر الخضوع للعملية الجراحية حاليا، من أجل ضمان التواجد في كأس العالم الصيف المقبل مع المغرب.

فالعملية الجراحية تتطلب فترة راحة، على أن يعود بعدها للاستعداد لكأس العالم.

وانضم أكرد إلى مارسيليا قادما من وست هام في الانتقالات الصيفية الماضية.

وخاض أكرد هذا الموسم 16 مباراة في الدوري الفرنسي، وسجل هدفا وحيدا.

كما لعب 5 مباريات في دوري أبطال أوروبا، ومباراة في كأس فرنسا.

نايف أكرد أحد الأعمدة الدفاعية للمنتخب المغربي.

ويتواجد المنتخب المغربي في المجموعة الثالثة بكأس العالم إلى جانب البرازيل، وأسكتلندا، وهايتي.