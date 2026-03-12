نايف أكرد يكشف: الألم رافقني لشهور والعملية الجراحية كانت حتمية

الخميس، 12 مارس 2026 - 17:04

كتب : FilGoal

نايف أكرد - المغرب

كشف المغربي نايف أكرد مدافع أولمبيك مارسيليا أنه كان يعاني من الألم منذ شهور، وأن العملية الجراحية التي خضع لها يوم الخميس كان لا مفر منها.

وأعلن نادي مارسيليا خضوع مدافعه المغربي نايف أكرد لعملية جراحية في منطقة أسفل البطن.

وقال أكرد عبر حسابه على إكس: "منذ شهر أكتوبر، كنت أعاني من آلام أصبحت جزءًا من حياتي اليومية. من الاستيقاظ وحتى النوم، وأحيانًا حتى أثناء الليل، أصبحت هذه الآلام دائمة".

أخبار متعلقة:
نايف أكرد يغادر معسكر المغرب ويعود لمارسيليا أمم إفريقيا - نايف أكرد: صعوبة مواجهة جزر القمر كونها افتتاحية.. ونحتاج لعودة سايس فوت ميركاتو: إصابة قد تهدد مشاركة نايف أكرد مع المغرب في كأس العالم من أجل كأس العالم.. نايف أكرد يخضع لعملية جراحية

وأضاف "رغم كل البروتوكولات الطبية التي تم اتباعها خلال الأشهر الماضية، لم تعد كافية للأسف. لذلك أصبحت العملية الجراحية أمرًا لا مفر منه".

وتابع المغربي "كان من المفترض اتخاذ هذا القرار منذ فترة، لكنني أردت الاستمرار والبحث عن أفضل الحلول الممكنة قبل الوصول إلى هذه المرحلة".

وواصل "الآن حان وقت الراحة والتعافي، بهدف وحيد هو أن أكون جاهزًا في الوقت المناسب لمساعدة أولمبيك مارسيليا في ختام الموسم، هذه المرة بنسبة 100% ودون ألم".

وأتم "كما أشكر زملائي في المنتخب وفي نادي مارسيليا الذين شاهدوا معاناتي خلال الأشهر الماضية وقدموا لي دعمًا كبيرًا. أتمنى لهم التوفيق في المباريات القادمة. إلى لقاء قريب".

Image

نايف أكرد خضع يوم الخميس لعملية جراحية لعلاج إصابة مستمرة في أسفل البطن (فتق رياضي).

وأوضح ناديه أنه خلال الأسابيع الماضية كان المدافع المغربي يلعب وهو يعاني من ألم وانزعاج أصبحا كبيرين جدًا بحيث لم يعد قادرًا على الاستمرار في هذه الظروف.

وعلى الرغم من العلاجات التحفظية التي قدمها الطاقم الطبي للنادي، فإن تطور الحالة أدى في النهاية إلى اتخاذ قرار إجراء العملية الجراحية التي أصبحت لا مفر منها، حسب موقع النادي.

بعد العملية سيبدأ نايف أكرد برنامج إعادة تأهيل تحت إشراف الطاقم الطبي لنادي مارسيليا.

وأتم "أكرد يتمتع بعزيمة كبيرة وسيبذل كل ما بوسعه للعودة إلى الملاعب في أسرع وقت ممكن من أجل المشاركة في المرحلة الحاسمة من الموسم مع مارسيليا".

ويبدو أن أكرد قرر الخضوع للعملية الجراحية حاليا، من أجل ضمان التواجد في كأس العالم الصيف المقبل مع المغرب.

فالعملية الجراحية تتطلب فترة راحة، على أن يعود بعدها للاستعداد لكأس العالم.

وانضم أكرد إلى مارسيليا قادما من وست هام في الانتقالات الصيفية الماضية.

وخاض أكرد هذا الموسم 16 مباراة في الدوري الفرنسي، وسجل هدفا وحيدا.

كما لعب 5 مباريات في دوري أبطال أوروبا، ومباراة في كأس فرنسا.

نايف أكرد أحد الأعمدة الدفاعية للمنتخب المغربي.

ويتواجد المنتخب المغربي في المجموعة الثالثة بكأس العالم إلى جانب البرازيل، وأسكتلندا، وهايتي.

المغرب أولمبيك مارسيليا نايف أكرد
نرشح لكم
الترجي يستعيد 3 مصابين قبل ملاقاة الأهلي دوري أبطال إفريقيا - بعثة الأهلي تطير إلى تونس استعدادا لمواجهة الترجي قائمة الأهلي - كامويش ضمن 25 لاعبا في رحلة تونس استعدادا لمواجهة الترجي تقرير: موتسيبي حاول كسب تعاطف المغرب بمعاقبة الأهلي عقب أحداث الجيش الملكي الولاية الثانية.. عبد الحق بن شيخة مدربا لاتحاد طنجة المغربي عودة ويسا.. ماييلي على رأس قائمة الكونغو في الملحق النهائي لكأس العالم من أجل كأس العالم.. نايف أكرد يخضع لعملية جراحية بعد غياب عامين.. المصراتي يعود لقيادة ليبيا من أجل كأس إفريقيا 2027
أخر الأخبار
الترجي يستعيد 3 مصابين قبل ملاقاة الأهلي 52 دقيقة | الدوري المصري
ردا على وعود فونت.. وكيلة هالاند: لا تواصل مع برشلونة أو أي مرشح لرئاسته ساعة | الدوري الإسباني
نايف أكرد يكشف: الألم رافقني لشهور والعملية الجراحية كانت حتمية ساعة | الكرة الإفريقية
أثليتك: ثلاثي ريال مدريد قد يعود أمام مانشستر سيتي 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
تبرئة إيفان توني من تهمة الاحتفال البذيء 2 ساعة | سعودي في الجول
مدير روما: لانس لم يطلب ضم سعود عبد الحميد بشكل نهائي 2 ساعة | سعودي في الجول
تقرير: الأرجنتين ترفض إقامة مباراة كأس فيناليسيما في برنابيو 2 ساعة | الكرة الأوروبية
تقرير: مستغلا علاقته بـ ساني وجوندوجان.. جالاتا سراي يرغب في ضم برناردو سيلفا 3 ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ثلاثة قرارات من الخطيب عقب هزيمة الأهلي أمام طلائع الجيش 2 ترامب لـ ميسي: نحن نحتفل بالأبطال.. وتعادلتم مع أفضل نادٍ في مصر 3 ماذا قالت الصحف عن ظهور حمزة عبد الكريم الأول مع برشلونة 4 طبيب الأهلي يوضح تشخيص إصابة كريم فؤاد
/articles/525085/نايف-أكرد-يكشف-الألم-رافقني-لشهور-والعملية-الجراحية-كانت-حتمية