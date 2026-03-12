دوري أبطال إفريقيا - بعثة الأهلي تطير إلى تونس استعدادا لمواجهة الترجي

الخميس، 12 مارس 2026 - 14:19

كتب : FilGoal

محمود تريزيجيه - بعثة الأهلي

غادرت بعثة الأهلي مطار القاهرة إلى تونس استعدادا لمواجهة الترجي.

ويحل الأهلي ضيفا على الترجي ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وستقام مباراة الذهاب في تونس يوم 15 مارس على ملعب رادس في تمام الساعة 11 مساء.

أخبار متعلقة:
كرة يد - الأهلي يتأهل لنصف نهائي كأس مصر للسيدات.. وسبورتنج يقصي الزمالك كرة سلة - الأهلي يضم زاك لوفتن لتدعيم صفوفه في الدوري وإفريقيا قائمة الأهلي - كامويش ضمن 25 لاعبا في رحلة تونس استعدادا لمواجهة الترجي خبر في الجول - الأهلي يطلب تحكيم أجنبي لمباراتي الزمالك وبيراميدز في الدوري.. وموقف الرابطة

ويترأس سيد عبد الحفيظ بعثة الأهلي المغادرة إلى تونس اليوم الخميس استعدادا لمواجهة الأهلي.

وستكون تلك البعثة الأولى التي يترأسها عبد الحفيظ في النسخة الحالية من دوري أبطال إفريقيا للأهلي.

بينما تلعب مباراة الإياب على استاد القاهرة يوم 21 مارس الساعة 9 مساء.

وضم يس توروب المدير الفني لفريق الأهلي 25 لاعبا بقائمته قبل السفر إلى تونس.

ويعود يلسين كامويش إلى قائمة الأهلي في رحلة الفريق المغادرة إلى تونس استعدادا لمواجهة الترجي.

وجاءت قائمة الأهلي استعدادا لمواجهة الترجي كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - محمد سيحا - حمزة علاء.

الدفاع: ياسر إبراهيم - أحمد رمضان - محمد هاني - أحمد نبيل كوكا - محمد شكري - هادي رياض - أحمد عيد - عمرو الجزار - يوسف بلعمري.

الوسط: محمد بن رمضان - مروان عطية - إمام عاشور - أليو ديانج - أحمد سيد زيزو - محمود حسن تريزيجيه - حسين الشحات - أشرف بنشرقي - طاهر محمد.

الهجوم: مروان عثمان - يلسين كامويش - محمد شريف.

تونس الترجي قائمة الأهلي
نرشح لكم
قائمة الأهلي - كامويش ضمن 25 لاعبا في رحلة تونس استعدادا لمواجهة الترجي تقرير: موتسيبي حاول كسب تعاطف المغرب بمعاقبة الأهلي عقب أحداث الجيش الملكي الولاية الثانية.. عبد الحق بن شيخة مدربا لاتحاد طنجة المغربي عودة ويسا.. ماييلي على رأس قائمة الكونغو في الملحق النهائي لكأس العالم من أجل كأس العالم.. نايف أكرد يخضع لعملية جراحية بعد غياب عامين.. المصراتي يعود لقيادة ليبيا من أجل كأس إفريقيا 2027 منافس الأهلي - محاولات مكثفة لتجهيز ثنائي الترجي أمام الأهلي بيراميدز يكشف سبب غياب الكرتي عن مواجهة الجيش الملكي
أخر الأخبار
كرة نسائية - مهيرة علي تنتقل من مسار إلى بطل الدوري الصيني 24 دقيقة | رياضة نسائية
مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: تم إبلاغنا شفهيا بإلغاء معسكر قطر.. وهذه الحلول المطروحة 45 دقيقة | منتخب مصر
لم تنتظر الملحق.. السويد تمدد عقد جراهام بوتر حتى 2030 45 دقيقة | الكرة الأوروبية
صدمة لبايرن ميونيخ.. حكم ألماني: يويفا يفتح تحقيقا مع كيميتش وأوليسي على غرار راموس 59 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال إفريقيا - بعثة الأهلي تطير إلى تونس استعدادا لمواجهة الترجي ساعة | الكرة الإفريقية
تقرير: نقل كأس فيناليسيما من قطر إلى مدريد ساعة | الكرة الأوروبية
تقرير: اجتماع وكيل ديمبيلي مع مانشستر سيتي يثير التكهنات حول مستقبله ساعة | ميركاتو
ماركا: رودري وتونالي على رادار ريال مدريد ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ثلاثة قرارات من الخطيب عقب هزيمة الأهلي أمام طلائع الجيش 2 ترامب لـ ميسي: نحن نحتفل بالأبطال.. وتعادلتم مع أفضل نادٍ في مصر 3 ماذا قالت الصحف عن ظهور حمزة عبد الكريم الأول مع برشلونة 4 طبيب الأهلي يوضح تشخيص إصابة كريم فؤاد
/articles/525075/دوري-أبطال-إفريقيا-بعثة-الأهلي-تطير-إلى-تونس-استعدادا-لمواجهة-الترجي