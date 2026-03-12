تقرير: صلاح مهدد بالجلوس على مقاعد البدلاء بناء على قرار سلوت

يفاضل أرني سلوت مدرب ليفربول بين عدة خيارات هجومية قبل المباراة المقبلة للفريق، وسط احتمالية جلوس محمد صلاح على مقاعد البدلاء.

وخسر ليفربول أمام جالاتاسراي بهدف دون رد في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وبات ليفربول مطالبا بتحقيق الفوز في مباراة الإياب على ملعب أنفيلد الأسبوع المقبل.

وبحسب موقع ليفربول إيكو، قد يلجأ سلوت إلى إجراء تغييرات في تشكيل الفريق خلال مواجهة توتنام في الدوري الإنجليزي يوم الأحد المقبل قبل لقاء الإياب.

ويأتي محمد صلاح ضمن الأسماء المهددة بالجلوس على مقاعد البدلاء، رغم تسجيله في مباراتين متتاليتين أمام ولفرهامبتون.

لكن التقارير أشارت إلى أن مستوى اللاعب في المباريات الأخيرة لم يكن مقنعا بشكل كامل، ما قد يدفع الجهاز الفني لمنح الفرصة لخيارات هجومية أخرى.

ويمتلك ليفربول عدة بدائل في مركز الجناح مثل كودي جاكبو وريو نجوموها وفلوريان فيرتز، مع انتظار موقف فيديريكو كييزا بعد غيابه عن مباراة جالاتاسراي بسبب المرض.

ويستعد ليفربول لمواجهة توتنام في الدوري الإنجليزي يوم الأحد، قبل خوض لقاء الإياب أمام جالاتاسراي في دوري الأبطال.

