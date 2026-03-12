بعد مفاجآته المستمرة.. مدرب بودو: حققنا نتيجة كبيرة لكن التأهل لم يحسم بعد

يؤمن كيتيل كنوتسن مدرب فريق بودو جليمت أن انتصاره أمام سبورتنج لشبونة نتيجة كبيرة لكنه لم يحسم بطاقة التأهل.

وتغلب بودو جليمت على لشبونة بثلاثة أهداف دون مقابل في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لتستمر مفاجآت الفريق النرويجي بعد الإطاحة بإنتر في الملحق.

وقال كنوتسن في تصريحات لـ Sport TV: "قدمنا مباراة قوية وحققنا نتيجة كبيرة، لكن المواجهة لم تنته بعد".

وأوضح مدرب بودو جليمت "ما زال أمامنا لقاء الإياب وعلينا أن نكون مستعدين".

وتحدث المدرب النرويجي عن أندرياس شيلديروب لاعب بنفيكا، الذي سبق له اللعب في بودو جليمت، قائلا: "نحن نتابعه جيدًا. هذه مدينة صغيرة ونعرفه جيدًا".

وشدد "سيكون لاعبًا رائعًا في المستقبل وهو يلعب حاليًا في فريق جيد".

واختتم كونتسن تصريحاته "نأمل أن نراه الأسبوع المقبل في لشبونة".

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم الثلاثاء المقبل على ملعب ألفالادي في لشبونة لتحديد المتأهل إلى ربع النهائي.