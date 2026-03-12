محامي الشناوي يعلن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المدعين بنشر أخبار كاذبة عنه

الخميس، 12 مارس 2026 - 02:33

كتب : FilGoal

الأهلي ضد طلائع الجيش - محمد الشناوي

أعلن محمد واصل محامي محمد الشناوي حارس مرمى وقائد الأهلي، اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد من ينشر ضده أخبارا كاذبة.

محمد الشناوي

النادي : الأهلي

الأهلي

وكشف واصف عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "أنه سيتقدم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أحد المدعين بنشر أخبارا كاذبة من أجل التشهير والشهرة وأنه سوف يستمر في ملاحقة تلك التداعيات غير الأخلاقية والمفبركة بالكامل.

وكانت سيدة نشرت عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، أنها كانت متزوجة من محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر وأنها سوف تقاضيه للحصول على حقوقها.

وخسر الأهلي من طلائع الجيش في آخر مباراة بالدور الأول للدوري المصري بهدفين لهدف في وجود محمد الشناوي.

وأنهى الأهلي المرحلة الأولى من الدوري في المركز الثالث برصيد 40 نقطة، خلف الزمالك المتصدر بـ43 نقطة، ثم بيراميدز بنفس الرصيد أيضا.

May be an image of ‎text that says '‎AW WASSEL ASHRAFWASSEL ASHRAF FIRM LAW بیان إعلامي إنه في يوم الخميس الموافق ۰۲۰/٢/۲۲ أعلن بصفتي وكيل ومحامي الكابتن امحمد الشناوي علي أننا سوف نقوم غداً بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أحد المدعين بنشر أخبار كاذبة من أجل التشهير والشهرة وأننا سوف نستمر بملاحقة تلك التداعيات الغير أخلاقية والغير صحيحة والمفبركة بالكامل وكل الشكر للجمهور الحبيب. محمد واصل المحامي Nile )100 Egypt branch: Main -K.S.A Dubai Branches: 0233355255 0233380831 Phone: info@ashrafwassel.com E-mail: IDokki- t. الجيزة شرع النيل الدقي 1 المركز الرئيسي الفروع لدبي السعودي تيقونات ۰۳۳۳۳۳۳۳۳۱ ۰۱۰۳۳۳۳۰۰۵ البريد :الالکتروني Info@ashrafwassel.com‎'‎

محمد الشناوي الأهلي
