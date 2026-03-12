محامي الشناوي يعلن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المدعين بنشر أخبار كاذبة عنه

أعلن محمد واصل محامي محمد الشناوي حارس مرمى وقائد الأهلي، اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد من ينشر ضده أخبارا كاذبة.

محمد الشناوي النادي : الأهلي الأهلي

وكشف واصف عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "أنه سيتقدم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أحد المدعين بنشر أخبارا كاذبة من أجل التشهير والشهرة وأنه سوف يستمر في ملاحقة تلك التداعيات غير الأخلاقية والمفبركة بالكامل.

وكانت سيدة نشرت عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، أنها كانت متزوجة من محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر وأنها سوف تقاضيه للحصول على حقوقها.

وخسر الأهلي من طلائع الجيش في آخر مباراة بالدور الأول للدوري المصري بهدفين لهدف في وجود محمد الشناوي.

وأنهى الأهلي المرحلة الأولى من الدوري في المركز الثالث برصيد 40 نقطة، خلف الزمالك المتصدر بـ43 نقطة، ثم بيراميدز بنفس الرصيد أيضا.