جوارديولا: نتيجة مباراة ريال مدريد لا تعكس أداء مانشستر سيتي

الخميس، 12 مارس 2026 - 02:06

كتب : ذكاء اصطناعي

جوارديولا مدرب مانشستر سيتي

أكد بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي أن نتيجة مواجهة ريال مدريد لا تعكس أداء فريقه في المباراة، مشيرًا إلى أن فريقه سيحاول التعويض في لقاء الإياب على ملعب الاتحاد.

وقاد فيدي فالفيردي فريقه ريال مدريد لهزيمة مانشستر سيتي بثلاثية دون رد في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وقال جوارديولا في تصريحات لشبكة TNT Sports: "كان لدي شعور بأننا كنا أفضل مما تعكسه النتيجة، لكن النتيجة أصبحت واقعًا الآن. لدينا أسبوع واحد فقط ثم سنواجههم مرة أخرى في ملعب الاتحاد".

وعن فرص فريقه في العودة بالنتيجة، قال: "الآن علينا أن نتعافى ذهنيًا وبدنيًا ثم نلعب أمام وست هام. سنرى ما سيحدث. سنكون مع جماهيرنا وأنا متأكد أنهم سيحضرون بقوة، وفي كرة القدم لا يمكنك أن تعرف ما قد يحدث. سنحاول".

وتغلب ريال مدريد على مانشستر سيتي بثلاثية في المباراة التي أقيمت على ملعب سنتياجو برنابيو.

ليواصل ريال مدريد تفوقه على مانشستر سيتي مثلما تغلب عليه الموسم الماضي في الدور الملحق المؤهل لدور الـ16 ذهابا وإيابا.

وذلك قبل مباراة العودة التي تقام الأسبوع المقبل في ملعب الاتحاد معقل الفريق السماوي.

