مؤتمر إنريكي: كلما زادت الضجة حول باريس سان جيرمان قدمنا أداء أفضل

الخميس، 12 مارس 2026 - 02:02

كتب : FilGoal

لويس إنريكي

كشف لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان أن الضغط كلما زاد على الفريق زاد من قوته في مباريات دوري أبطال أوروبا.

وحقق باريس سان جيرمان انتصارا كبيرا أمام تشيلسي بنتيجة 5-2 في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا على ملعب حديقة الأمراء.

وقال لويس إنريكي في المؤتمر الصحفي: "هناك دائما ضجة تحيط بالفريق، كلما زادت كان الفريق أفضل، عليك أن تتقبل ذلك، إذا كنت في ناد عظيم، فأنت معتاد على ذلك".

أخبار متعلقة:
روسينيور: لن نستسلم وبإمكاننا العودة على ملعبنا أمام باريس سان جيرمان كفاراتسخيليا: أظهرنا أمام تشيلسي أن باريس سان جيرمان قادر على فعل أي شيء باريس سان جيرمان يقسو على تشيلسي بخماسية ويضع قدما في ربع نهائي أبطال أوروبا التشكيل - يورجينسين يعود أساسيا مع تشيلسي.. وديمبيلي يقود هجوم باريس سان جيرمان

وواصل "ما أستطيع قوله، هو أننا نعيش لحظة مميزة، دائما ما تتم مقارنتنا بالعام الماضي، من المستحيل أن نلعب كما فعلنا العام الماضي، ما أستطيع قوله هو أننا فريق عنيد، الصمود كلمة تصف فريقنا وجماهيرنا خير وصف، سنسعى للفوز في مباراة الإياب".

وأردف "أحتاج إلى مشاهدة الأهداف مرة أخرى، لا أتذكر أي منها أفضل، أحتاج لمشاهدتها مجددا، نحن هنا لأننا فزنا بكل شيء العام الماضي، وكنا فريقا رائعا جماعيا وفرديا، حينها قد تكون أكثر أو أقل حدة، لكن هذا طبيعي في الرياضة على أعلى المستويات".

وكشف "دائما ما تكون هناك مخاطر عند عودة اللاعبين من الإصابة، يجب منحهم عدد الدقائق المحدد حتى يتمكنوا من مواصلة التطور، أعتقد أن عثمان ديمبيلي لعب بشكل جيد للغاية وقدم كل ما نتوقعه منه، هذا خبر سار، نأمل أن نراه بهذا المستوى في لندن".

وعن جلوس كفاراتسخيليا على مقاعد البدلاء قال: "لا، ما أفعله كمدرب هو البحث عن أفضل حل للاعب، لو بدأنا المباراة الآن، لفعلت الشيء نفسه".

وأتم "دوري كمدرب هو الحفاظ على التوازن، كان استعدادنا للمباراة بنفس الطريقة المعتادة في هذه البطولة، كل ما يمكنني قوله هو أننا عشنا أجواء رائعة وشعرنا بدعم الجماهير، عانينا في كل مرة تعادل فيها الخصم، لكننا واصلنا السعي للفوز، كانت مباراة صعبة للغاية، علينا الاستمرار والحصول على أفضل راحة ممكنة قبل مباراة الإياب".

وسجل برادلي باركولا وعثمان ديمبلي وفيتينيا وخفيتشا كفاراتسخيليا (2) لـ باريس سان جيرمان، وأحرز مالو جوستو وإنزو فيرنانديز هدفي تشيلسي.

وسيقام لقاء الإياب يوم الثلاثاء المقبل الموافق 17 مارس في لندن على ملعب ستامفورد بريدج معقل تشيلسي لحسم المتأهل لربع النهائي.

وأنهى هذا الفوز حال التساوي بين الفريقين في الانتصارات فخلال 10 مواجهات فاز باريس سان جيرمان في 4 مقابل 3 لتشيلسي و3 تعادلات.

تشيلسي باريس سان جيرمان دوري أبطال أوروبا
نرشح لكم
جوارديولا: نتيجة مباراة ريال مدريد لا تعكس أداء مانشستر سيتي روسينيور: لن نستسلم وبإمكاننا العودة على ملعبنا أمام باريس سان جيرمان مؤتمر أربيلوا: أنا لا أقترب من جوارديولا.. وفالفيردي يكرهني أرنولد: لا يهم عدد الإصابات والغائبين.. نحن ريال مدريد كفاراتسخيليا: أظهرنا أمام تشيلسي أن باريس سان جيرمان قادر على فعل أي شيء بيرناردو سيلفا: الهزيمة من ريال مدريد مُحبطة.. واللعب في برنابيو صعب للغاية باريس سان جيرمان يقسو على تشيلسي بخماسية ويضع قدما في ربع نهائي أبطال أوروبا فريسة الملكي المفضلة.. "هاتريك" فالفيردي يقود ريال مدريد لهزيمة مانشستر سيتي
أخر الأخبار
خبر في الجول - الأهلي يطلب تحكيم أجنبي لمباراتي الزمالك وبيراميدز في الدوري.. وموقف الرابطة 2 ساعة | الدوري المصري
محامي الشناوي يعلن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المدعين بنشر أخبار كاذبة عنه 2 ساعة | الدوري المصري
جوارديولا: نتيجة مباراة ريال مدريد لا تعكس أداء مانشستر سيتي 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
مؤتمر إنريكي: كلما زادت الضجة حول باريس سان جيرمان قدمنا أداء أفضل 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
روسينيور: لن نستسلم وبإمكاننا العودة على ملعبنا أمام باريس سان جيرمان 2 ساعة | الكرة الأوروبية
تقرير يكشف موعد عودة رونالدو للمشاركة في المباريات مع النصر 2 ساعة | سعودي في الجول
مؤتمر أربيلوا: أنا لا أقترب من جوارديولا.. وفالفيردي يكرهني 3 ساعة | دوري أبطال أوروبا
كرة طائرة - الزمالك يواصل انتصاراته ويهزم بتروجت في الجولة الثالثة من الدوري 3 ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ثلاثة قرارات من الخطيب عقب هزيمة الأهلي أمام طلائع الجيش 2 حرمان من الجمهور وغرامة مالية.. الأهلي يعلن عقوبات مباراة الجيش الملكي 3 ترامب لـ ميسي: نحن نحتفل بالأبطال.. وتعادلتم مع أفضل نادٍ في مصر 4 ماذا قالت الصحف عن ظهور حمزة عبد الكريم الأول مع برشلونة
/articles/525052/مؤتمر-إنريكي-كلما-زادت-الضجة-حول-باريس-سان-جيرمان-قدمنا-أداء-أفضل