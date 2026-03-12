مؤتمر إنريكي: كلما زادت الضجة حول باريس سان جيرمان قدمنا أداء أفضل

كشف لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان أن الضغط كلما زاد على الفريق زاد من قوته في مباريات دوري أبطال أوروبا.

وحقق باريس سان جيرمان انتصارا كبيرا أمام تشيلسي بنتيجة 5-2 في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا على ملعب حديقة الأمراء.

وقال لويس إنريكي في المؤتمر الصحفي: "هناك دائما ضجة تحيط بالفريق، كلما زادت كان الفريق أفضل، عليك أن تتقبل ذلك، إذا كنت في ناد عظيم، فأنت معتاد على ذلك".

وواصل "ما أستطيع قوله، هو أننا نعيش لحظة مميزة، دائما ما تتم مقارنتنا بالعام الماضي، من المستحيل أن نلعب كما فعلنا العام الماضي، ما أستطيع قوله هو أننا فريق عنيد، الصمود كلمة تصف فريقنا وجماهيرنا خير وصف، سنسعى للفوز في مباراة الإياب".

وأردف "أحتاج إلى مشاهدة الأهداف مرة أخرى، لا أتذكر أي منها أفضل، أحتاج لمشاهدتها مجددا، نحن هنا لأننا فزنا بكل شيء العام الماضي، وكنا فريقا رائعا جماعيا وفرديا، حينها قد تكون أكثر أو أقل حدة، لكن هذا طبيعي في الرياضة على أعلى المستويات".

وكشف "دائما ما تكون هناك مخاطر عند عودة اللاعبين من الإصابة، يجب منحهم عدد الدقائق المحدد حتى يتمكنوا من مواصلة التطور، أعتقد أن عثمان ديمبيلي لعب بشكل جيد للغاية وقدم كل ما نتوقعه منه، هذا خبر سار، نأمل أن نراه بهذا المستوى في لندن".

وعن جلوس كفاراتسخيليا على مقاعد البدلاء قال: "لا، ما أفعله كمدرب هو البحث عن أفضل حل للاعب، لو بدأنا المباراة الآن، لفعلت الشيء نفسه".

وأتم "دوري كمدرب هو الحفاظ على التوازن، كان استعدادنا للمباراة بنفس الطريقة المعتادة في هذه البطولة، كل ما يمكنني قوله هو أننا عشنا أجواء رائعة وشعرنا بدعم الجماهير، عانينا في كل مرة تعادل فيها الخصم، لكننا واصلنا السعي للفوز، كانت مباراة صعبة للغاية، علينا الاستمرار والحصول على أفضل راحة ممكنة قبل مباراة الإياب".

video:1

بداية قوية للفريق الباريسي 🔥🔥🔥



باركولا يفتتح التسجيل مبكراً ⚽️#دوري_أبطال_أوروبا pic.twitter.com/LHk9Cf1qjx — beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 11, 2026

وسجل برادلي باركولا وعثمان ديمبلي وفيتينيا وخفيتشا كفاراتسخيليا (2) لـ باريس سان جيرمان، وأحرز مالو جوستو وإنزو فيرنانديز هدفي تشيلسي.

وسيقام لقاء الإياب يوم الثلاثاء المقبل الموافق 17 مارس في لندن على ملعب ستامفورد بريدج معقل تشيلسي لحسم المتأهل لربع النهائي.

وأنهى هذا الفوز حال التساوي بين الفريقين في الانتصارات فخلال 10 مواجهات فاز باريس سان جيرمان في 4 مقابل 3 لتشيلسي و3 تعادلات.