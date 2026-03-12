تقرير يكشف موعد عودة رونالدو للمشاركة في المباريات مع النصر

تحدد موعد عودة كريستيانو رونالدو لتدريبات النصر السعودي بعد تعرضه للإصابة مؤخرا.

وأًصيب رونالدو بإصابة عضلية خلال مباراة النصر ضد الفيحاء.

ووفقا لصحيفة "الشرق الأوسط" السعودية فإن البرتغالي سيعود بعد نهاية التوقف الدولي المقرر في شهر مارس الجاري.

وسينضم رونالدو لتدريبات العالمي استعدادا لمواجهة النجمة يوم 3 أبريل المقبل في الدوري السعودي.

وغاب رونالدو عن مواجهة نيوم وسيغيب عن لقاء الخليج المقبل.

وقرر النادي منح اللاعبين 6 أيام راحة خلال فترة التوقف الدولي بعد نهاية مباراة النصر والخليج.

ويتصدر النصر ترتيب الدوري السعودي برصيد 64 نقطة بفارق نقطتين عن أهلي جدة بعد مرور 25 جولة.

وخاض رونالدو هذا الموسم 26 مباراة في كافة البطولات، سجل خلالهم 22 هدفا، وصنع 4.