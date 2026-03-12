مؤتمر أربيلوا: أنا لا أقترب من جوارديولا.. وفالفيردي يكرهني

أعرب ألفارو أربيلوا مدرب ريال مدريد عن سعادته الكبيرة بعد فوز فريقه على مانشستر سيتي بثلاثية، واتخاذ خطوة مهمة نحو التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، مؤكدًا أن لاعبيه التزموا بخطة المباراة رغم الغيابات الكثيرة بسبب الإصابات.

وقاد فيدي فالفيردي فريقه ريال مدريد لهزيمة مانشستر سيتي بثلاثية دون رد في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وقال أربيلوا في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "كانت المباراة التي التزمنا فيها بالخطة أكثر من أي وقت مضى. كنا فريقًا بكل معنى الكلمة، وهذا ما نحتاجه للفوز. ريال مدريد يملك لاعبين كبار، لكننا نحتاج أن نكون فريقًا عظيمًا. ما أريده هو أن يؤمن اللاعبون بالفكرة وأن تكون لدينا عقلية جماعية. لديهم جودة فردية كبيرة، لكنهم يصبحون أفضل عندما يلتزمون بالفكرة".

وعن أداء فيديريكو فالفيردي قال: "أنا سعيد جدًا من أجله. ربما يكرهني بسبب إلحاحي عليه دائمًا في التعليمات، هو خوانيتو القرن الحادي والعشرين، ويجسد ما يعنيه ريال مدريد بشكل مثالي. إنه أحد قادة الفريق. ليلته جعلتني فخورًا جدًا لأنه يستحق ذلك، فهو مثال للتضحية ويقود الفريق بأفعاله".

وتحدث عن مواجهة بيب جوارديولا قائلا: "لا يمكنني حتى الاقتراب من جوارديولا وتاريخه في كرة القدم وكل ما حققه من ألقاب. هو أحد أكبر المنافسين لنا، وكل مرة نتفوق عليه تجعلنا أكبر بسبب قيمته. أكثر ما يسعدني هو أن اللاعبين آمنوا بالخطة ونفذوها من البداية للنهاية".

وأضاف: "كنت مؤمنًا حقًا بقدرتنا على الفوز. أفهم أن الكثيرين شككوا بسبب قوة المنافس والتشكيلة التي يملكها جوارديولا، فهي واحدة من أفضل التشكيلات في أوروبا مع 20 لاعبًا بمستوى عالٍ، إضافة إلى الغيابات التي لدينا. لكننا ريال مدريد، قادرون على كل شيء ولسنا أقل من أي فريق. نظرنا إليهم في أعينهم وأثبتنا أنني قد أكون على صواب أحيانًا".

وعن إصابة فيرلاند ميندي قال: "ما زال الوقت مبكرًا، لكن من الصعب أن يلحق بمباراة الإياب، رغم أننا سنجري له مزيدًا من الفحوصات. وأود أن أشكره لأنه لعب مباراتين متتاليتين وأظهر مستواه وقدرته".

كما أشاد بدور جماهير سانتياجو برنابيو قائلا: "أنا سعيد جدًا بالجماهير، فقد استحقت ليلة كهذه في دوري الأبطال بعد هذا الموسم. وكذلك لاعبونا لأن ما يتعاملون معه ليس سهلًا. ما زال أمامنا 90 دقيقة صعبة في مانشستر".

وعن ركلة الجزاء المهدرة قال: "منفذ الركلة هو فينيسيوس، وكنت سعيدًا برؤية رد فعل الجماهير وكيف صفقوا له".

وتحدث عن طريقة لعب الفريق قائلا: "لقد لعبنا من أجل الفوز، وهذا ما يفعله ريال مدريد دائمًا. الأمر يبدو سهلًا لكنه ليس كذلك، لأن كل منافس يواجهنا بدافع إضافي. اليوم قدمنا مباراة تُظهر ما نحن قادرون عليه".

وعن مركز فالفيردي أوضح: "فالفيردي لعب في كل المراكز تقريبًا. أردنا منه أن يكون أكثر شراسة ويهاجم المساحات خلف الدفاع، ومع أردا وبراهيم كنا نعلم أن المساحات ستظهر. كما ساعد ترينت دفاعيًا وسجل ثلاثة أهداف وقدم مباراة استثنائية. لديه القدرة على اللعب في العمق أو على الأطراف".

وأشاد أيضًا بالحارس تيبو كورتوا قائلا: "لا أحب المقارنات، لكن لا أعلم إن كنت رأيت حارسًا مثل كورتوا. ما يقدمه مع ريال مدريد مذهل، فهو بمثابة فرصة إضافية للفريق في كل مباراة".

كما تحدث عن مشاركة اللاعب الشاب تياجو قائلا: "أفهم أن البعض قد يشكك عندما تشرك لاعبًا يبلغ 18 عامًا في مباراة كهذه، لكنني كنت مقتنعًا به منذ اليوم الأول. لقد حصل على تصفيق كبير وهو يمثل أكاديمية ريال مدريد بشكل رائع".

واختتم أربيلوا تصريحاته بالتأكيد على أن التأهل لم يُحسم بعد قائلا: "لقد فزنا بمباراة واحدة فقط. كانت ليلة رائعة، لكن في هذا النادي نحتفل بالألقاب وليس بالانتصارات الفردية، ولم نتأهل بعد. نحن في منتصف المواجهة، وإذا استرخينا قليلًا سيجعلنا مانشستر سيتي ندفع الثمن. علينا الاستعداد لمعركة أخرى صعبة في مانشستر".

وتغلب ريال مدريد على مانشستر سيتي بثلاثية في المباراة التي أقيمت على ملعب سنتياجو برنابيو.

ليواصل ريال مدريد تفوقه على مانشستر سيتي مثلما تغلب عليه الموسم الماضي في الدور الملحق المؤهل لدور الـ16 ذهابا وإيابا.

وذلك قبل مباراة العودة التي تقام الأسبوع المقبل في ملعب الاتحاد معقل الفريق السماوي.