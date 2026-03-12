كرة طائرة - الزمالك يواصل انتصاراته ويهزم بتروجت في الجولة الثالثة من الدوري
الخميس، 12 مارس 2026 - 01:39
كتب : FilGoal
واصل فريق الزمالك انتصاراته في المرحلة النهائية من دوري رجال الكرة الطائرة.
وتغلب الزمالك على بتروجت بثلاثة أشواط دون مقابل ضمن منافسات الجولة الثالثة.
وجاءت نتائج أشواط المباراة كالآتي (25-19، 25-23، 25-22).
ويستمر فريقا الأهلي والزمالك يتقاسمان صدارة الترتيب بالعلامة الكاملة بعد ثلاثة انتصارات.
وجاءت نتائج الجولة الثالثة من الدور النهائي كالآتي:
الأهلي يهزم سبورتنج 3-0
الاتحاد السكندري يتغلب على القناة 3-1
الجزيرة يفوز على الطيران 3-0
وذلك مع انتصار الزمالك على بتروجت بثلاثة أشواط دون مقابل.
ويقام الدوري بنظام دوري من دور واحد في المرحلة النهائية التي تجمع 8 فرق.
وتختتم منافسات الدوري المصري للرجال يوم 25 مارس الجاري.
وتنطلق منافسات الجولة الرابعة يوم الأحد 15 مارس الجاري.
وتأتي الجولة الرابعة كالآتي:
سبورتنج × الزمالك - 8:30 مساء
الجزيرة × القناة - 8:30 مساء
الأهلي × بتروجت - 10:30 مساء
الطيران × الاتحاد - 10:30 مساء