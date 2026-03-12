كرة يد - الأهلي يتأهل لنصف نهائي كأس مصر للسيدات.. وسبورتنج يقصي الزمالك

حسم فريق سيدات الأهلي لكرة اليد تأهله إلى نصف نهائي كأس مصر بالموسم الجاري.

ونجح سبورتنج في خطف بطاقة التأهل إلى المربع الذهبي بعد إقصاء الزمالك.

وتغلب فريق سيدات الأهلي على المعادي بنتيجة 39-22.

أما سبورتنج فنجح في تحقيق الفوز بنتيجة 25-24.

كما نجح فريق سموحة في حجز مقعده في نصف النهائي بعد التغلب على الزهور.

وتغلبت سيدات سموحة على الزهور بنتيجة 36-26 ضمن منافسات ربع النهائي.

وكان فريق سيدات الشمس قد حسم تأهله للمربع الذهبي على حساب الطيران.

وتغلبت سيدات الشمس على الطيران بنتيجة 35-15.