كرة يد - الأهلي يتأهل لنصف نهائي كأس مصر للسيدات.. وسبورتنج يقصي الزمالك
الخميس، 12 مارس 2026 - 01:25
كتب : FilGoal
حسم فريق سيدات الأهلي لكرة اليد تأهله إلى نصف نهائي كأس مصر بالموسم الجاري.
ونجح سبورتنج في خطف بطاقة التأهل إلى المربع الذهبي بعد إقصاء الزمالك.
وتغلب فريق سيدات الأهلي على المعادي بنتيجة 39-22.
أما سبورتنج فنجح في تحقيق الفوز بنتيجة 25-24.
كما نجح فريق سموحة في حجز مقعده في نصف النهائي بعد التغلب على الزهور.
وتغلبت سيدات سموحة على الزهور بنتيجة 36-26 ضمن منافسات ربع النهائي.
وكان فريق سيدات الشمس قد حسم تأهله للمربع الذهبي على حساب الطيران.
وتغلبت سيدات الشمس على الطيران بنتيجة 35-15.
نرشح لكم
كرة طائرة - الكشف عن الأندية المصرية المشاركة في بطولتي إفريقيا للرجال والسيدات كرة طائرة – تأكيد مشاركة الزمالك وسبورتنج في بطولة إفريقيا للسيدات باستضافة الأهلي كرة طائرة – فوز الأهلي والزمالك على دجلة وسبورتنج في ثاني جولات دوري السوبر كرة سلة - سبورتنج يفوز على الأهلي في ختام الدور التمهيدي لدوري السيدات كرة نسائية - مدرب منتخب مصر: قررنا تأجيل خطتنا بعد الموعد الجديد لكأس إفريقيا كرة نسائية - تحديد موعد نهائي كأس مصر كرة طائرة - انتصار سيدات الأهلي والزمالك في بداية الدور النهائي للدوري المصري كرة نسائية - بمشاركة مصر.. كاف يعلن الموعد الجديد لبطولة أمم إفريقيا للسيدات