أرنولد: لا يهم عدد الإصابات والغائبين.. نحن ريال مدريد

أكد ترينت ألكسندر أرنولد مدافع ريال مدريد أن فريقه قدم أداءً كبيرًا أمام مانشستر سيتي، مشيرًا إلى أن الكثيرين كانوا يتوقعون نتيجة قاسية ضد فريقه قبل المباراة.

وقاد فيدي فالفيردي فريقه ريال مدريد لهزيمة مانشستر سيتي بثلاثية دون رد في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وقال أرنولد في تصريحات لشبكة TNT Sports عقب اللقاء: "أداء قوي من الفريق. كان هناك الكثير من الحديث منذ لحظة إجراء القرعة وحتى هذه المباراة، خاصة مع الطريقة التي كنا نلعب بها والنتائج التي حققناها، وكان كثيرون يتوقعون أن نتعرض لهزيمة قاسية الليلة".

وأضاف: "لكن هذا يظهر العقلية التي نمتلكها. لا يهم عدد الإصابات أو اللاعبين الغائبين. هذه البطولة مهمة جدًا للنادي، ونحن كلاعبين ندرك ذلك جيدًا. عندما نخرج إلى الملعب ونحصل على هذا الدعم، يمكن لأي شخص أن يفوز. لقد نفذنا خطة اللعب بشكل مثالي".

وتابع: "دخلنا المباراة بثقة كبيرة. كنا نعرف خطة اللعب جيدًا، ونفذناها كما ينبغي وسجلنا أهدافنا بفاعلية كبيرة".

وواصل: "حجم المباراة هو الأهم، لا أريد القول إن المباريات الأخرى أقل أهمية، لكن عندما يكون هناك كل هذا الاهتمام الإعلامي والأنظار موجهة نحو اللقاء، فأنت تعرف أنه يجب عليك تقديم أفضل ما لديك. عندما تلعب لنادٍ مثل ريال مدريد فالتوقعات دائمًا هي الفوز".

وأشاد بزميله في الفريق فيديريكو فالفيردي قائلا: "بدأت تنفد كلماتي لوصفه كلاعب. هو بلا شك أكثر لاعب مظلوم إعلاميًا على كوكب الأرض".

واختتم: "عندما تلعب بجانبه تدرك كم يقدم للفريق. هو يغطي كل شبر في الملعب ويقدم كل ما لديه. أفضل صفة يمكن أن يمتلكها اللاعب هي أن يعتمد عليه زملاؤه دائمًا، وهو لا يخذلنا أبدًا".

وتغلب ريال مدريد على مانشستر سيتي بثلاثية في المباراة التي أقيمت على ملعب سنتياجو برنابيو.

ليواصل ريال مدريد تفوقه على مانشستر سيتي مثلما تغلب عليه الموسم الماضي في الدور الملحق المؤهل لدور الـ16 ذهابا وإيابا.

وذلك قبل مباراة العودة التي تقام الأسبوع المقبل في ملعب الاتحاد معقل الفريق السماوي.

