روسينيور: لن نستسلم وبإمكاننا العودة على ملعبنا أمام باريس سان جيرمان

كشف ليام روسنيور مدرب تشيلسي أن الفريق لن يستسلم في مباراة العودة أمام باريس سان جيرمان رغم صعوبة المهمة.

وسقط تشيلسي بنتيجة 5-2 في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في ملعب حديقة الأمراء.

وقال ليام في تصريحات لقناة TNT الإنجليزية: "لن نستسلم، لا يزال بإمكاننا الفوز في مباراة الإياب بملعب ستامفورد بريدج الأسبوع المقبل".

وواصل "الخسارة بفارق ثلاثة أهداف في ذهاب دور الـ16 كانت صعبة التحمل، بالتأكيد، إنها كانت مباراة قاسية علينا".

وسجل برادلي باركولا وعثمان ديمبلي وفيتينيا وخفيتشا كفاراتسخيليا (2) لـ باريس سان جيرمان، وأحرز مالو جوستو وإنزو فيرنانديز هدفي تشيلسي.

وسيقام لقاء الإياب يوم الثلاثاء المقبل الموافق 17 مارس في لندن على ملعب ستامفورد بريدج معقل تشيلسي لحسم المتأهل لربع النهائي.

وأنهى هذا الفوز حال التساوي بين الفريقين في الانتصارات فخلال 10 مواجهات فاز باريس سان جيرمان في 4 مقابل 3 لتشيلسي و3 تعادلات.