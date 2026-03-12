روسينيور: لن نستسلم وبإمكاننا العودة على ملعبنا أمام باريس سان جيرمان

الخميس، 12 مارس 2026 - 01:49

كتب : FilGoal

ليام

كشف ليام روسنيور مدرب تشيلسي أن الفريق لن يستسلم في مباراة العودة أمام باريس سان جيرمان رغم صعوبة المهمة.

وسقط تشيلسي بنتيجة 5-2 في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في ملعب حديقة الأمراء.

وقال ليام في تصريحات لقناة TNT الإنجليزية: "لن نستسلم، لا يزال بإمكاننا الفوز في مباراة الإياب بملعب ستامفورد بريدج الأسبوع المقبل".

أخبار متعلقة:
باريس سان جيرمان يقسو على تشيلسي بخماسية ويضع قدما في ربع نهائي أبطال أوروبا التشكيل - يورجينسين يعود أساسيا مع تشيلسي.. وديمبيلي يقود هجوم باريس سان جيرمان قائمة باريس سان جيرمان - ديمبيلي وكفاراتسخيليا يقودان الهجوم لمواجهة تشيلسي مؤتمر لويس إنريكي: تشيلسي تغير منذ مواجهتنا الأخيرة.. ونريد الفوز بالمباراتين

وواصل "الخسارة بفارق ثلاثة أهداف في ذهاب دور الـ16 كانت صعبة التحمل، بالتأكيد، إنها كانت مباراة قاسية علينا".

وسجل برادلي باركولا وعثمان ديمبلي وفيتينيا وخفيتشا كفاراتسخيليا (2) لـ باريس سان جيرمان، وأحرز مالو جوستو وإنزو فيرنانديز هدفي تشيلسي.

وسيقام لقاء الإياب يوم الثلاثاء المقبل الموافق 17 مارس في لندن على ملعب ستامفورد بريدج معقل تشيلسي لحسم المتأهل لربع النهائي.

وأنهى هذا الفوز حال التساوي بين الفريقين في الانتصارات فخلال 10 مواجهات فاز باريس سان جيرمان في 4 مقابل 3 لتشيلسي و3 تعادلات.

تشيلسي ليام روسنيور
نرشح لكم
جوارديولا: نتيجة مباراة ريال مدريد لا تعكس أداء مانشستر سيتي مؤتمر إنريكي: كلما زادت الضجة حول باريس سان جيرمان قدمنا أداء أفضل مؤتمر أربيلوا: أنا لا أقترب من جوارديولا.. وفالفيردي يكرهني أرنولد: لا يهم عدد الإصابات والغائبين.. نحن ريال مدريد كفاراتسخيليا: أظهرنا أمام تشيلسي أن باريس سان جيرمان قادر على فعل أي شيء بيرناردو سيلفا: الهزيمة من ريال مدريد مُحبطة.. واللعب في برنابيو صعب للغاية باريس سان جيرمان يقسو على تشيلسي بخماسية ويضع قدما في ربع نهائي أبطال أوروبا فريسة الملكي المفضلة.. "هاتريك" فالفيردي يقود ريال مدريد لهزيمة مانشستر سيتي
أخر الأخبار
خبر في الجول - الأهلي يطلب حكام أجانب لمواجهتي الزمالك وبيراميدز في الدوري.. وموقف الرابطة 32 دقيقة | الدوري المصري
محامي الشناوي يعلن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المدعين بنشر أخبار كاذبة عنه 38 دقيقة | الدوري المصري
جوارديولا: نتيجة مباراة ريال مدريد لا تعكس أداء مانشستر سيتي ساعة | دوري أبطال أوروبا
مؤتمر إنريكي: كلما زادت الضجة حول باريس سان جيرمان قدمنا أداء أفضل ساعة | دوري أبطال أوروبا
روسينيور: لن نستسلم وبإمكاننا العودة على ملعبنا أمام باريس سان جيرمان ساعة | الكرة الأوروبية
تقرير يكشف موعد عودة رونالدو للمشاركة في المباريات مع النصر ساعة | سعودي في الجول
مؤتمر أربيلوا: أنا لا أقترب من جوارديولا.. وفالفيردي يكرهني ساعة | دوري أبطال أوروبا
كرة طائرة - الزمالك يواصل انتصاراته ويهزم بتروجت في الجولة الثالثة من الدوري ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ثلاثة قرارات من الخطيب عقب هزيمة الأهلي أمام طلائع الجيش 2 حرمان من الجمهور وغرامة مالية.. الأهلي يعلن عقوبات مباراة الجيش الملكي 3 ترامب لـ ميسي: نحن نحتفل بالأبطال.. وتعادلتم مع أفضل نادٍ في مصر 4 ماذا قالت الصحف عن ظهور حمزة عبد الكريم الأول مع برشلونة
/articles/525046/روسينيور-لن-نستسلم-وبإمكاننا-العودة-على-ملعبنا-أمام-باريس-سان-جيرمان