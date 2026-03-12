الدوري المصري - تعرف على الترتيب بالكامل بعد خطف إنبي بطاقة مجموعة اللقب

اختتمت منافسات المرحلة الأولى من مسابقة الدوري وتم حسم مقاعد مجموعة المنافسة على اللقب ومجموعة المنافسة على البقاء.

وخطف إنبي بطاقة التأهل لمجموعة حسم اللقب بعد الوصول للنقطة رقم 30 وحسم المركز السابع.

ويتنافس أصحاب أول 7 مراكز في مجموعة المنافسة على لقب الدوري والتأهل للبطولات القارية.

بينما أصحاب المراكز من الثامن إلى 21 يتنافسون على الهبوط إذ يهبط آخر 4 فرق في الدوري.

وتقام قرعة الدور الثاني في تمام التاسعة من مساء اليوم الخميس.

وجاء ترتيب الدوري المصري كالآتي:

مجموعة المنافسة على اللقب

1- الزمالك - 43 نقطة (+19)

2- بيراميدز - 43 نقطة (+18)

3- الأهلي - 40 نقطة (+14)

4- سيراميكا كليوباترا - 38 نقطة (+13)

5- المصري - 32 نقطة (+9)

6- سموحة - 31 نقطة (+8)

7- إنبي - 30 نقطة (+4)

مجموعة المنافسة على البقاء

8- وادي دجلة - 29 نقطة (+3)

9- زد - 29 نقطة (+5)

10- الجونة - 28 نقطة (+1)

11- البنك الأهلي - 26 نقطة (+4)

12- بتروجت - 25 نقطة (2-)

13- مودرن سبورت - 23 نقطة (6-)

14- طلائع الجيش - 22 نقطة (10-)

15- الاتحاد - 20 نقطة (9-)

16- غزل المحلة - 19 نقطة (3-)

17- المقاولون - 18 نقطة (8-)

18- حرس الحدود - 17 نقطة (14-)

19- كهرباء الإسماعيلية - 16 نقطة (15-)

20- فاركو - 15 نقطة (14-)

21- الإسماعيلي - 11 نقطة (17-)