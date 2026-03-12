الدوري المصري - تعرف على الترتيب بالكامل بعد خطف إنبي بطاقة مجموعة اللقب

الخميس، 12 مارس 2026 - 01:01

كتب : محمد سمير

درع الدوري المصري

اختتمت منافسات المرحلة الأولى من مسابقة الدوري وتم حسم مقاعد مجموعة المنافسة على اللقب ومجموعة المنافسة على البقاء.

وخطف إنبي بطاقة التأهل لمجموعة حسم اللقب بعد الوصول للنقطة رقم 30 وحسم المركز السابع.

ويتنافس أصحاب أول 7 مراكز في مجموعة المنافسة على لقب الدوري والتأهل للبطولات القارية.

أخبار متعلقة:
بعد نهاية الدور الأول.. موعد قرعة المرحلة النهائية من الدوري المصري العجوز سجل وكالوشا أهدر.. إنبي الأكثر حصولا على ركلات جزاء في الدوري المصري إيقاف مدرب المقاولون ولاعب 4 مباريات.. عقوبات الجولة 21 من الدوري المصري سموحة: هدفنا أول 3 مراكز في الدوري المصري.. وعبد العزيز مفاجأة الموسم

بينما أصحاب المراكز من الثامن إلى 21 يتنافسون على الهبوط إذ يهبط آخر 4 فرق في الدوري.

وتقام قرعة الدور الثاني في تمام التاسعة من مساء اليوم الخميس.

وجاء ترتيب الدوري المصري كالآتي:

مجموعة المنافسة على اللقب

1- الزمالك - 43 نقطة (+19)

2- بيراميدز - 43 نقطة (+18)

3- الأهلي - 40 نقطة (+14)

4- سيراميكا كليوباترا - 38 نقطة (+13)

5- المصري - 32 نقطة (+9)

6- سموحة - 31 نقطة (+8)

7- إنبي - 30 نقطة (+4)

مجموعة المنافسة على البقاء

8- وادي دجلة - 29 نقطة (+3)

9- زد - 29 نقطة (+5)

10- الجونة - 28 نقطة (+1)

11- البنك الأهلي - 26 نقطة (+4)

12- بتروجت - 25 نقطة (2-)

13- مودرن سبورت - 23 نقطة (6-)

14- طلائع الجيش - 22 نقطة (10-)

15- الاتحاد - 20 نقطة (9-)

16- غزل المحلة - 19 نقطة (3-)

17- المقاولون - 18 نقطة (8-)

18- حرس الحدود - 17 نقطة (14-)

19- كهرباء الإسماعيلية - 16 نقطة (15-)

20- فاركو - 15 نقطة (14-)

21- الإسماعيلي - 11 نقطة (17-)

إنبي الدوري المصري مجموعة الهبوط مجموعة اللقب
نرشح لكم
أحمد فتحي: الشريعي وعد لاعبي إنبي بمكافآت كبيرة للفوز على الزمالك الشريعي لـ في الجول: تصريحاتي قبل مباراة الزمالك كانت لرفع الضغط عن اللاعبين مؤتمر معتمد جمال: مباراة إنبي كانت صعبة وسنغلق ملف الدوري مؤقتا.. وتم رفض طلبنا بعد نهاية الدور الأول.. موعد قرعة المرحلة النهائية من الدوري المصري بأخطاء الحارس.. زد يختتم المرحلة الأولى من الدوري بثنائية ضد مودرن سبورت الكونفدرالية - موعد مباراة الزمالك ضد أوتوهو مهرجان ركلات الجزاء.. إنبي يهزم الزمالك ويتأهل لمرحلة حسم اللقب أهدر للمرة الأولى.. حسام عبد المجيد يضيع ركلة جزاء في الوقت القاتل أمام إنبي
أخر الأخبار
روسنيور: لن نستسلم وبإمكاننا العودة على ملعبنا أمام باريس سان جيرمان 4 دقيقة | الكرة الأوروبية
تقرير يكشف موعد عودة رونالدو للمشاركة في المباريات مع النصر 7 دقيقة | سعودي في الجول
مؤتمر أربيلوا: أنا لا أقترب من جوارديولا.. وفالفيردي يكرهني 10 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
كرة طائرة - الزمالك يواصل انتصاراته ويهزم بتروجت في الجولة الثالثة من الدوري 13 دقيقة | رياضات أخرى
كرة يد - الأهلي يتأهل لنصف نهائي كأس مصر للسيدات.. وسبورتنج يقصي الزمالك 27 دقيقة | رياضة نسائية
أرنولد: لا يهم عدد الإصابات والغائبين.. نحن ريال مدريد 42 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
كفاراتسخيليا: أظهرنا أمام تشيلسي أن باريس سان جيرمان قادر على فعل أي شيء 50 دقيقة | الكرة الأوروبية
الدوري المصري - تعرف على الترتيب بالكامل بعد خطف إنبي بطاقة مجموعة اللقب 51 دقيقة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ثلاثة قرارات من الخطيب عقب هزيمة الأهلي أمام طلائع الجيش 2 حرمان من الجمهور وغرامة مالية.. الأهلي يعلن عقوبات مباراة الجيش الملكي 3 ترامب لـ ميسي: نحن نحتفل بالأبطال.. وتعادلتم مع أفضل نادٍ في مصر 4 ماذا قالت الصحف عن ظهور حمزة عبد الكريم الأول مع برشلونة
/articles/525045/الدوري-المصري-تعرف-على-الترتيب-بالكامل-بعد-خطف-إنبي-بطاقة-مجموعة-اللقب