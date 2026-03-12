أحمد فتحي: الشريعي وعد لاعبي إنبي بمكافآت كبيرة للفوز على الزمالك

الخميس، 12 مارس 2026 - 00:42

كتب : FilGoal

أحمد فتحي - إنبي

كشف أحمد فتحي مدرب إنبي أن أيمن الشريعي رئيس ناديه رصد مكافآت كبيرة للاعبي فريقه من أجل الفوز على الزمالك.

وفاز إنبي على الزمالك بهدف دون رد في آخر مباريات المرحلة الأولى من الدوري المصري.

ليضمن إنبي تأهله إلى مرحلة المنافسة على اللقب مع كل من الزمالك وبيراميدز والأهلي وسيراميكا كليوباترا والمصري وسموحة.

وقال أحمد فتحي عبر أون سبورت: "أيمن الشريعي اجتمع باللاعبين ليلة مباراة الزمالك ورفع عنهم الضغوط ووعدهم بمكافآت كبيرة في حالة الفوز والتأهل لمجموعة المنافسة على اللقب".

وأضاف "منذ بداية الدوري وهدفنا هو التأهل لمجموعة المنافسة على اللقب وكل المباريات صعبة بالنسبة لنا ولكن الحمد لله فزنا في آخر 3 مواجهات وحسمنا الصعود".

وأتم تصريحاته "ضربة الجزاء التي ضاعت من كالوشا كادت تفقدنا التركيز، وصبيحة كان من أفضل اللاعبين في المباراة وحذرته من ركلة الجزاء التي حصل عليها الزمالك وهو أخبرني أنه لم يقصد ارتكاب الخطأ".

