الشريعي لـ في الجول: تصريحاتي قبل مباراة الزمالك كانت لرفع الضغط عن اللاعبين

الخميس، 12 مارس 2026 - 00:24

كتب : حامد وجدي

أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي

عبر أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي عن سعادته بفوز فريقه على الزمالك، والتأهل للمرحلة الثانية في الدوري ضمن مجموعة المنافسة على اللقب.

وفاز إنبي على الزمالك بهدف دون رد في آخر مباريات المرحلة الأولى من الدوري المصري.

ليضمن إنبي تأهله إلى مرحلة المنافسة على اللقب مع كل من الزمالك وبيراميدز والأهلي وسيراميكا كليوباترا والمصري وسموحة.

وقال الشريعي لـFilGoal.com: "تصريحات قبل مباراة الزمالك عن رغبتي في احتلال إنبي المركز الثامن كانت لرفع الضغط عن اللاعبين".

وأضاف "وقت احتساب ركلة جزاء الزمالك شعرت أننا لن نصعد بسبب تقدم زد على مودرن سبورت 2-0، ولكن بعدما ضاعت شعرت بسعادة لأن إنبي يكتب التاريخ من جديد في الدوري".

وأكمل "الفريق سيدخل في معسكر استعدادا للمرحلة الثانية من الدوري وسنصعد مجموعة جديدة من قطاع الناشئين لتدعيم الفريق الأول".

وأتم تصريحاته "تحدثت مع كالوشا عقب المباراة عن ركلة الجزاء التي أهدرها أمام الزمالك، وأخبرته أن كبار اللاعبين يهدرون وألا يشعر بالحزن".

