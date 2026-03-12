مؤتمر معتمد جمال: مباراة إنبي كانت صعبة وسنغلق ملف الدوري مؤقتا.. وتم رفض طلبنا

الخميس، 12 مارس 2026 - 00:14

كتب : FilGoal

معتمد جمال - المدير الفني فريق الزمالك

اعترف معتمد جمال المدير الفني لفريق الزمالك بصعوبة مواجهة إنبي في ختام الدور الأول من الدوري.

وتغلب إنبي على الزمالك بهدف دون مقابل في المباراة التي أقيمت على استاد المقاولون العرب.

وقال معتمد جمال في المؤتمر الصحفي: "مباراة إنبي كانت صعبة على الفريقين، ولم تكن هناك العديد من الفرص على المرمى".

أخبار متعلقة:
مهرجان ركلات الجزاء.. إنبي يهزم الزمالك ويتأهل لمرحلة حسم اللقب الكونفدرالية - موعد مباراة الزمالك ضد أوتوهو كرة طائرة - مشاركة ديميتري مع الزمالك بعد إنهاء أزمة رسوم قيده تشكيل إنبي - أقطاي يقود الهجوم أمام الزمالك.. وكهربا على مقاعد البدلاء

وكشف معتمد جمال "كنت أعلم أنه إذا تأخرنا في التسجيل فسنعاني، وكان لابد من استغلال أي فرصة، كما أن إنبي كانت له ركلتا جزاء وفرص من كرات ثابتة، والزمالك لم يكن في أفضل حال خلال اللقاء".

وتابع "الملعب صعب جدا، كما أن انتشار اللاعبين في وسط الملعب تسبب في بطء بناء الهجمات، وكان هناك أكثر من لاعب في الفريق غير موفق في مباراة اليوم، ولدي أكثر من لاعب بالفريق قادر على اللعب في مركز 6".

وأوضح معتمد جمال "سنغلق ملف مباريات الدوري مؤقتًا من أجل التركيز في مباراة أوتوهو الكونغولي المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية".

وواصل "كنت أفكر في الدفع بشيكو بانزا، لكنه يحتاج لمساحات أكثر، ومن الوارد أن يخسر الكرة مرة أو اثنتين، وكنت سأخسر لاعبًا مهمًا، وبيزيرا قد لا يكون في أفضل حال، لكنه يمتلك مهارات يستطيع استغلالها في توصيل اللاعبين للمرمى".

واختتم معتمد جمال تصريحاته "حاولنا تعديل موعد مباراة إنبي بسبب لقاء الكونفدرالية، ولكن تم رفض طلبنا، وهذا ليس مبررًا، وعلينا التركيز في المباريات المقبلة".

وسجل أحمد العجوز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 18 من ركلة جزاء.

واحتسب طارق مجدي حكم اللقاء ثلاث ركلات ترجيح خلال المباراة بينهم ركلتين لصالح إنبي.

وأهدر كل من أحمد كالوشا لإنبي وحسام عبد المجيد للزمالك.

ورفع إنبي رصيده إلى 30 نقطة في المركز السابع، بينما تجمد رصيد الزمالك عند 43 نقطة.

ويتصدر الزمالك جدول الترتيب بفارق الأهداف عن بيراميدز وبفارق 3 نقاط عن الأهلي.

وتقام قرعة المرحلة الثانية مساء غدا الخميس.

الزمالك إنبي مؤتمر معتمد جمال
نرشح لكم
أحمد فتحي: الشريعي وعد لاعبي إنبي بمكافآت كبيرة للفوز على الزمالك الشريعي لـ في الجول: تصريحاتي قبل مباراة الزمالك كانت لرفع الضغط عن اللاعبين بعد نهاية الدور الأول.. موعد قرعة المرحلة النهائية من الدوري المصري بأخطاء الحارس.. زد يختتم المرحلة الأولى من الدوري بثنائية ضد مودرن سبورت الكونفدرالية - موعد مباراة الزمالك ضد أوتوهو مهرجان ركلات الجزاء.. إنبي يهزم الزمالك ويتأهل لمرحلة حسم اللقب أهدر للمرة الأولى.. حسام عبد المجيد يضيع ركلة جزاء في الوقت القاتل أمام إنبي أرتيتا: لم نركز بما فيه الكفاية عند ضربة البداية في الشوط الثاني
أخر الأخبار
بيرناردو سيلفا: الهزيمة من ريال مدريد مُحبطة.. واللعب في برنابيو صعب للغاية 3 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
أحمد فتحي: الشريعي وعد لاعبي إنبي بمكافآت كبيرة للفوز على الزمالك 18 دقيقة | الدوري المصري
باريس سان جيرمان يقسو على تشيلسي بخماسية ويضع قدما في ربع نهائي أبطال أوروبا 32 دقيقة | الكرة الأوروبية
الشريعي لـ في الجول: تصريحاتي قبل مباراة الزمالك كانت لرفع الضغط عن اللاعبين 36 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر معتمد جمال: مباراة إنبي كانت صعبة وسنغلق ملف الدوري مؤقتا.. وتم رفض طلبنا 46 دقيقة | الدوري المصري
بعد نهاية الدور الأول.. موعد قرعة المرحلة النهائية من الدوري المصري 53 دقيقة | الدوري المصري
بأخطاء الحارس.. زد يختتم المرحلة الأولى من الدوري بثنائية ضد مودرن سبورت ساعة | الدوري المصري
فريسة الملكي المفضلة.. "هاتريك" فالفيردي يقود ريال مدريد لهزيمة مانشستر سيتي ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ثلاثة قرارات من الخطيب عقب هزيمة الأهلي أمام طلائع الجيش 2 حرمان من الجمهور وغرامة مالية.. الأهلي يعلن عقوبات مباراة الجيش الملكي 3 ترامب لـ ميسي: نحن نحتفل بالأبطال.. وتعادلتم مع أفضل نادٍ في مصر 4 ماذا قالت الصحف عن ظهور حمزة عبد الكريم الأول مع برشلونة
/articles/525040/مؤتمر-معتمد-جمال-مباراة-إنبي-كانت-صعبة-وسنغلق-ملف-الدوري-مؤقتا-وتم-رفض-طلبنا