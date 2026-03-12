مؤتمر معتمد جمال: مباراة إنبي كانت صعبة وسنغلق ملف الدوري مؤقتا.. وتم رفض طلبنا

اعترف معتمد جمال المدير الفني لفريق الزمالك بصعوبة مواجهة إنبي في ختام الدور الأول من الدوري.

وتغلب إنبي على الزمالك بهدف دون مقابل في المباراة التي أقيمت على استاد المقاولون العرب.

وقال معتمد جمال في المؤتمر الصحفي: "مباراة إنبي كانت صعبة على الفريقين، ولم تكن هناك العديد من الفرص على المرمى".

وكشف معتمد جمال "كنت أعلم أنه إذا تأخرنا في التسجيل فسنعاني، وكان لابد من استغلال أي فرصة، كما أن إنبي كانت له ركلتا جزاء وفرص من كرات ثابتة، والزمالك لم يكن في أفضل حال خلال اللقاء".

وتابع "الملعب صعب جدا، كما أن انتشار اللاعبين في وسط الملعب تسبب في بطء بناء الهجمات، وكان هناك أكثر من لاعب في الفريق غير موفق في مباراة اليوم، ولدي أكثر من لاعب بالفريق قادر على اللعب في مركز 6".

وأوضح معتمد جمال "سنغلق ملف مباريات الدوري مؤقتًا من أجل التركيز في مباراة أوتوهو الكونغولي المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية".

وواصل "كنت أفكر في الدفع بشيكو بانزا، لكنه يحتاج لمساحات أكثر، ومن الوارد أن يخسر الكرة مرة أو اثنتين، وكنت سأخسر لاعبًا مهمًا، وبيزيرا قد لا يكون في أفضل حال، لكنه يمتلك مهارات يستطيع استغلالها في توصيل اللاعبين للمرمى".

واختتم معتمد جمال تصريحاته "حاولنا تعديل موعد مباراة إنبي بسبب لقاء الكونفدرالية، ولكن تم رفض طلبنا، وهذا ليس مبررًا، وعلينا التركيز في المباريات المقبلة".

وسجل أحمد العجوز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 18 من ركلة جزاء.

واحتسب طارق مجدي حكم اللقاء ثلاث ركلات ترجيح خلال المباراة بينهم ركلتين لصالح إنبي.

وأهدر كل من أحمد كالوشا لإنبي وحسام عبد المجيد للزمالك.

ورفع إنبي رصيده إلى 30 نقطة في المركز السابع، بينما تجمد رصيد الزمالك عند 43 نقطة.

ويتصدر الزمالك جدول الترتيب بفارق الأهداف عن بيراميدز وبفارق 3 نقاط عن الأهلي.

وتقام قرعة المرحلة الثانية مساء غدا الخميس.