باريس سان جيرمان يقسو على تشيلسي بخماسية ويضع قدما في ربع نهائي أبطال أوروبا

انتصر باريس سان جيرمان على تشيلسي بنتيجة 5-2 في مباراة الذهاب لدور الـ16 في دوري أبطال أوروبا على ملعب حديقة الأمراء.

وسجل برادلي باركولا وعثمان ديمبلي وفيتينيا وخفيتشا كفاراتسخيليا (2) لـ باريس سان جيرمان، وأحرز مالو جوستو وإنزو فيرنانديز هدفي تشيلسي.

وسيقام لقاء الإياب يوم الثلاثاء المقبل الموافق 17 مارس في لندن على ملعب ستامفورد بريدج معقل تشيلسي لحسم المتأهل لربع النهائي.

وأنهى هذا الفوز حال التساوي بين الفريقين في الانتصارات فخلال 10 مواجهات فاز باريس سان جيرمان في 4 مقابل 3 لتشيلسي و3 تعادلات.

التشكيل

قاد عثمان ديمبلي هجوم باريس سان جيرمان مع باركولا وديزيري دوي.

على الجانب الآخر قاد هجوم تشيلسي جواو بيدرو مع كول بالمر وبيدرو نيتو.

وصف المباراة

بدأت المباراة بهجوم متبادل بين الفريقين، وكانت البداية من جواو بيدرو لاعب تشيلسي الذي سدد أولا، ومرت الكرة بجوار المرمى في الدقيقة الرابعة.

وجاء الرد سريعا من باريس سان جيرمان بتسديدة مميزة من جواو نيفيز، وتصدى لها فيليب يورجينسن حارس تشيلسي.

واستغل باركولا تمريرة من جواو نيفيز وسدد كرة على يمين حارس تشيلسي لتسكن الكرة الشباك ويتقدم باريس أولا في النتيجة بهدف دون رد.

video:1

بداية قوية للفريق الباريسي 🔥🔥🔥



باركولا يفتتح التسجيل مبكراً ⚽️#دوري_أبطال_أوروبا pic.twitter.com/LHk9Cf1qjx — beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 11, 2026

وأنقذ القائم مرمى تشيلسي في الدقيقة 15 بتسديدة من عثمان ديميبلي لتستمر النتيجة بتقدم أصحاب الأرض.

وسدد بيدرو نيتو كرة مباغتة أنقذها ويليان باتشو مدافع باريس سان جيرمان من على خط المرمى محافظا على تقدم باريس في النتيجة.

وتمكن مالو جوستو من تسجيل هدف التعادل لصالح تشيلسي في الدقيقة 28 بعد تسديد كرة تصدى لها ماتفي سافونوف حارس باريس سان جيرمان ثم كنت شباك الفريق الفرنسي.

video:2

وبمجهود فردي خرافي تمكن عثمان ديمبلي من مراوغة ويسلي فوفانا مدافع تشيلسي وتسجيل هدف مميز في شباك تشيلسي في الدقيقة 40 لينتهي الشوط الأول بتقدم باريس بهدفين مقابل هدف.

video:3

وفي الشوط الثاني سجل تشيلسي هدف التعادل عن طريق إنزو فيرنانديز في الدقيقة 57، حيث راوغ بيدرو نيتو ماركينيوس مدافع باريس سان جيرمان ومرر الكرة إلى إنزو فيرنانديز الذي وضع الكرة في شباك باريس سان جيرمان مدركا التعادل أمام باريس.

وقبل 16 دقيقة على نهاية الوقت الأصلي، سجل فيتينيا هدف التقدم من جديد لصالح أصحاب الأرض بعد خطأ من حارس البلوز الذي مرر الكرة لباركولا بشكل خاطئ الذي مررها لكفارا ثم لفيتينيا مسددا بطريقة مميزة فوق حارس المرمى "لوب" معيدا التقدم لباريس للمرة الثالثة في المباراة.

وأدرك بيدرو نيتو هدف التعادل من جديد لتشيلسي، لكن تم إلغاؤه بسبب التسلل في الدقيقة 80.

وأكد خفيتشا كفاراتسخيليا انتصار باريس سان جيرمان بهدف رابع بتسديدة مقوسة سكنت شباك تشيلسي في الدقيقة 86.

وعاد اللاعب نفسه ليختتم أهداف باريس سان جيرمان بهدف خامس في اللحظات الأخيرة من المباراة، ليصل إلى المساهمة رقم 22 في دوري أبطال أوروبا مسجلا 11 هدفا وصنع 11 آخرين.

معلنا انتصار باريس سان جيرمان في مباراة الذهاب على أن تقام مباراة العودة الثلاثاء المقبل على ملعب ستامفورد بريدج.