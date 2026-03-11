بأخطاء الحارس.. زد يختتم المرحلة الأولى من الدوري بثنائية ضد مودرن سبورت

الأربعاء، 11 مارس 2026 - 23:59

كتب : FilGoal

أحمد عادل - زد

أنهى زد الدور الأول من الدوري المصري بالفوز على مودرن سبورت بنتيجة 2-0 في لقاء مؤجل من الجولة 15.

سجل أحمد عادل ومحمود صابر هدفا زد.

وتأجلت المباراة من شهر يناير الماضي بسبب تأهل منتخب مصر إلى نصف نهائي أمم إفريقيا.

وتقدم زد بهدف من تسديدة أحمد عادل بتسديدة غالطت الحارس كريم عماد في الدقيقة 61

وفي الدقيقة 64 أرسل محمود صابر عرضية غالطت الحارس مرة أخرى وسكنت الشباك لتضاعف تقدم زد.

الفوز رفع رصيد زد لـ 29 نقطة أصبح بها ثامنا متفوقا بفارق الأهداف عن وادي دجلة.

وظل مودرن سبورت دون فوز في المركز الـ 13 برصيد 23 نقطة.

وسيتنافس كلا الفريقين في المرحلة الثانية من الدوري على تفادي الهبوط.

وستضم المرحلة الثانية 14 فريقا تتنافس على تفادي 4 مراكز للهبوط بنهاية الموسم.

وستقام قرعة الدوري المصري للدور الثاني غدا الخميس في التاسعة مساءً حسبما كشفت رابطة الأندية من قبل.

