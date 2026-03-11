فريسة الملكي المفضلة.. "هاتريك" فالفيردي يقود ريال مدريد لهزيمة مانشستر سيتي

الأربعاء، 11 مارس 2026 - 23:59

كتب : عمرو عبد المنعم

ريال مدريد - مانشستر سيتي

قاد فيدي فالفيردي فريقه ريال مدريد لهزيمة مانشستر سيتي بثلاثية دون رد في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وتغلب ريال مدريد على مانشستر سيتي بثلاثية في المباراة التي أقيمت على ملعب سنتياجو برنابيو.

ليواصل ريال مدريد تفوقه على مانشستر سيتي مثلما تغلب عليه الموسم الماضي في الدور الملحق المؤهل لدور الـ16 ذهابا وإيابا.

وذلك قبل مباراة العودة التي تقام الأسبوع المقبل في ملعب الاتحاد معقل الفريق السماوي.

Image

Image

وجاءت ثلاثية فوز ريال مدريد بقدم نجم منتخب أوروجواي فيدي فالفيردي "هاتريك".

تقدم ريال مدريد في الدقيقة 20 بعدما انفرد فالفيردي بالمرمى بتمريرة من تيبو كورتوا ومر من الحارس دوناروما ثم وضع الكرة في الشباك الخالية.

وأضاف فالفيردي الهدف الثاني في الدقيقة 27 بتسديدة أرضية قوية بالقدم اليسرى ذهبت على يسار دوناروما.

وأكمل فالفيردي الثلاثية في الدقيقة 42 بعدما مر بالكرة من أعلى المدافع مارك جيهي ثم سدد كرة في الشباك.

وكاد ريال مدريد أن يزيد النتيجة بعدما حصل على ركلة جزاء في الدقيقة 56 بعد انفراد فينيسيوس وعرقلته من قبل الحارس دوناروما.

وتقدم فينيسيوس لتسديد ركلة الجزاء لكن دوناروما تصدى لها.

وشارك عمر مرموش نجم منتخب مصر مع مانشستر سيتي في الدقيقة 82 بدلا من هالاند.

قبل أن تنتهي المباراة بفوز ريال مدريد بثلاثية دون رد.

ريال مدريد فالفيردي مانشستر سيتي دوري أبطال أوروبا
نرشح لكم
أرنولد: لا يهم عدد الإصابات والغائبين.. نحن ريال مدريد كفاراتسخيليا: أظهرنا أمام تشيلسي أن باريس سان جيرمان قادر على فعل أي شيء بيرناردو سيلفا: الهزيمة من ريال مدريد مُحبطة.. واللعب في برنابيو صعب للغاية باريس سان جيرمان يقسو على تشيلسي بخماسية ويضع قدما في ربع نهائي أبطال أوروبا مدرب ليفركوزن: من المحبط أن نتعادل مع أرسنال.. وبالنسبة لي لم تكن ركلة جزاء تجرع من نفس الكأس.. ليفركوزن يتعادل مع أرسنال بأسلوبه المفضل انتهت أبطال أوروبا - باريس سان جيرمان (5)-(2) تشيلسي.. تأهل مبكر انتهت أبطال أوروبا – ريال مدريد (3)-(0) سيتي.. فوز الملكي
أخر الأخبار
كرة يد - الأهلي يتأهل لنصف نهائي كأس مصر للسيدات.. وسبورتنج يقصي الزمالك 10 دقيقة | رياضة نسائية
أرنولد: لا يهم عدد الإصابات والغائبين.. نحن ريال مدريد 25 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
كفاراتسخيليا: أظهرنا أمام تشيلسي أن باريس سان جيرمان قادر على فعل أي شيء 33 دقيقة | الكرة الأوروبية
الدوري المصري - تعرف على الترتيب بالكامل بعد خطف إنبي بطاقة مجموعة اللقب 34 دقيقة | الدوري المصري
بيرناردو سيلفا: الهزيمة من ريال مدريد مُحبطة.. واللعب في برنابيو صعب للغاية 38 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
أحمد فتحي: الشريعي وعد لاعبي إنبي بمكافآت كبيرة للفوز على الزمالك 54 دقيقة | الدوري المصري
باريس سان جيرمان يقسو على تشيلسي بخماسية ويضع قدما في ربع نهائي أبطال أوروبا ساعة | الكرة الأوروبية
الشريعي لـ في الجول: تصريحاتي قبل مباراة الزمالك كانت لرفع الضغط عن اللاعبين ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ثلاثة قرارات من الخطيب عقب هزيمة الأهلي أمام طلائع الجيش 2 حرمان من الجمهور وغرامة مالية.. الأهلي يعلن عقوبات مباراة الجيش الملكي 3 ترامب لـ ميسي: نحن نحتفل بالأبطال.. وتعادلتم مع أفضل نادٍ في مصر 4 ماذا قالت الصحف عن ظهور حمزة عبد الكريم الأول مع برشلونة
/articles/525036/فريسة-الملكي-المفضلة-هاتريك-فالفيردي-يقود-ريال-مدريد-لهزيمة-مانشستر-سيتي