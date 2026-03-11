فريسة الملكي المفضلة.. "هاتريك" فالفيردي يقود ريال مدريد لهزيمة مانشستر سيتي
الأربعاء، 11 مارس 2026 - 23:59
كتب : عمرو عبد المنعم
قاد فيدي فالفيردي فريقه ريال مدريد لهزيمة مانشستر سيتي بثلاثية دون رد في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.
فيدريكو فالفيردي
النادي : ريال مدريد
وتغلب ريال مدريد على مانشستر سيتي بثلاثية في المباراة التي أقيمت على ملعب سنتياجو برنابيو.
ليواصل ريال مدريد تفوقه على مانشستر سيتي مثلما تغلب عليه الموسم الماضي في الدور الملحق المؤهل لدور الـ16 ذهابا وإيابا.
وذلك قبل مباراة العودة التي تقام الأسبوع المقبل في ملعب الاتحاد معقل الفريق السماوي.
وجاءت ثلاثية فوز ريال مدريد بقدم نجم منتخب أوروجواي فيدي فالفيردي "هاتريك".
تقدم ريال مدريد في الدقيقة 20 بعدما انفرد فالفيردي بالمرمى بتمريرة من تيبو كورتوا ومر من الحارس دوناروما ثم وضع الكرة في الشباك الخالية.
video:1
فالفيردي يمنح التقدم لريال مدريد#دوري_أبطال_أوروبا#UCL | #beINUCL pic.twitter.com/V48ZO4Perv— beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 11, 2026
وأضاف فالفيردي الهدف الثاني في الدقيقة 27 بتسديدة أرضية قوية بالقدم اليسرى ذهبت على يسار دوناروما.
video:2
فالفيردي يواصل التألق ويضيف الهدف الثاني للميرينغي#دوري_أبطال_أوروبا#UCL | #beINUCL pic.twitter.com/MHImj7vry9— beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 11, 2026
وأكمل فالفيردي الثلاثية في الدقيقة 42 بعدما مر بالكرة من أعلى المدافع مارك جيهي ثم سدد كرة في الشباك.
video:3
فالفيردي لا يهدأ! 🔥— beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 11, 2026
الأوروغواياني يبصم على الثالث في شباك مانشستر سيتي#دوري_أبطال_أوروبا#UCL | #beINUCL pic.twitter.com/ihXYwnrwHr
وكاد ريال مدريد أن يزيد النتيجة بعدما حصل على ركلة جزاء في الدقيقة 56 بعد انفراد فينيسيوس وعرقلته من قبل الحارس دوناروما.
وتقدم فينيسيوس لتسديد ركلة الجزاء لكن دوناروما تصدى لها.
وشارك عمر مرموش نجم منتخب مصر مع مانشستر سيتي في الدقيقة 82 بدلا من هالاند.
قبل أن تنتهي المباراة بفوز ريال مدريد بثلاثية دون رد.