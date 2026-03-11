فريسة الملكي المفضلة.. "هاتريك" فالفيردي يقود ريال مدريد لهزيمة مانشستر سيتي

قاد فيدي فالفيردي فريقه ريال مدريد لهزيمة مانشستر سيتي بثلاثية دون رد في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

فيدريكو فالفيردي النادي : ريال مدريد ريال مدريد

وتغلب ريال مدريد على مانشستر سيتي بثلاثية في المباراة التي أقيمت على ملعب سنتياجو برنابيو.

ليواصل ريال مدريد تفوقه على مانشستر سيتي مثلما تغلب عليه الموسم الماضي في الدور الملحق المؤهل لدور الـ16 ذهابا وإيابا.

وذلك قبل مباراة العودة التي تقام الأسبوع المقبل في ملعب الاتحاد معقل الفريق السماوي.

وجاءت ثلاثية فوز ريال مدريد بقدم نجم منتخب أوروجواي فيدي فالفيردي "هاتريك".

تقدم ريال مدريد في الدقيقة 20 بعدما انفرد فالفيردي بالمرمى بتمريرة من تيبو كورتوا ومر من الحارس دوناروما ثم وضع الكرة في الشباك الخالية.

video:1

وأضاف فالفيردي الهدف الثاني في الدقيقة 27 بتسديدة أرضية قوية بالقدم اليسرى ذهبت على يسار دوناروما.

video:2

وأكمل فالفيردي الثلاثية في الدقيقة 42 بعدما مر بالكرة من أعلى المدافع مارك جيهي ثم سدد كرة في الشباك.

video:3

وكاد ريال مدريد أن يزيد النتيجة بعدما حصل على ركلة جزاء في الدقيقة 56 بعد انفراد فينيسيوس وعرقلته من قبل الحارس دوناروما.

وتقدم فينيسيوس لتسديد ركلة الجزاء لكن دوناروما تصدى لها.

وشارك عمر مرموش نجم منتخب مصر مع مانشستر سيتي في الدقيقة 82 بدلا من هالاند.

قبل أن تنتهي المباراة بفوز ريال مدريد بثلاثية دون رد.