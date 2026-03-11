الكونفدرالية - موعد مباراة الزمالك ضد أوتوهو

اختتم الزمالك المرحلة الأولى من مسابقة الدوري المصري في الصدارة.

وخسر الزمالك أمام إنبي بهدف دون مقابل في المباراة المؤجلة من الجولة 15.

ويحتل الزمالك صدارة الترتيب برصيد 43 نقطة.

ويستعد الزمالك لخوض الأدوار الإقصائية في بطولة الكونفدرالية.

ويلعب الزمالك أمام أوتوهو الكونغولي.

موعد مباراة الزمالك والقنوات الناقلة

يحل الزمالك ضيفا على أوتوهو الكونغولي يوم السبت المقبل الموافق 14 مارس الجاري.

وتنطلق المباراة في تمام الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة.

وتقام المباراة على ملعب ألفونس ماسيمبا بالكونغو برازفيل.

وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس.

