الكونفدرالية - موعد مباراة الزمالك ضد أوتوهو
الأربعاء، 11 مارس 2026 - 23:54
كتب : FilGoal
اختتم الزمالك المرحلة الأولى من مسابقة الدوري المصري في الصدارة.
وخسر الزمالك أمام إنبي بهدف دون مقابل في المباراة المؤجلة من الجولة 15.
ويحتل الزمالك صدارة الترتيب برصيد 43 نقطة.
ويستعد الزمالك لخوض الأدوار الإقصائية في بطولة الكونفدرالية.
ويلعب الزمالك أمام أوتوهو الكونغولي.
موعد مباراة الزمالك والقنوات الناقلة
يحل الزمالك ضيفا على أوتوهو الكونغولي يوم السبت المقبل الموافق 14 مارس الجاري.
وتنطلق المباراة في تمام الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة.
وتقام المباراة على ملعب ألفونس ماسيمبا بالكونغو برازفيل.
وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس.
نرشح لكم
أحمد فتحي: الشريعي وعد لاعبي إنبي بمكافآت كبيرة للفوز على الزمالك الشريعي لـ في الجول: تصريحاتي قبل مباراة الزمالك كانت لرفع الضغط عن اللاعبين مؤتمر معتمد جمال: مباراة إنبي كانت صعبة وسنغلق ملف الدوري مؤقتا.. وتم رفض طلبنا بعد نهاية الدور الأول.. موعد قرعة المرحلة النهائية من الدوري المصري بأخطاء الحارس.. زد يختتم المرحلة الأولى من الدوري بثنائية ضد مودرن سبورت مهرجان ركلات الجزاء.. إنبي يهزم الزمالك ويتأهل لمرحلة حسم اللقب أهدر للمرة الأولى.. حسام عبد المجيد يضيع ركلة جزاء في الوقت القاتل أمام إنبي أرتيتا: لم نركز بما فيه الكفاية عند ضربة البداية في الشوط الثاني