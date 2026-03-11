مهرجان ركلات الجزاء.. إنبي يهزم الزمالك ويتأهل لمرحلة حسم اللقب

حسم إنبي تأهله إلى مجموعة المنافسة على اللقب بعد التغلب على الزمالك في آخر مباريات الدور الأول.

وتغلب إنبي على الزمالك بهدف دون مقابل في المباراة التي أقيمت على استاد المقاولون العرب.

وسجل أحمد العجوز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 18 من ركلة جزاء.

واحتسب طارق مجدي حكم اللقاء ثلاث ركلات ترجيح خلال المباراة بينهم ركلتين لصالح إنبي.

وأهدر كل من أحمد كالوشا لإنبي وحسام عبد المجيد للزمالك.

ورفع إنبي رصيده إلى 30 نقطة في المركز السابع، بينما تجمد رصيد الزمالك عند 43 نقطة.

ويتصدر الزمالك جدول الترتيب بفارق الأهداف عن بيراميدز وبفارق 3 نقاط عن الأهلي.

وتقام قرعة المرحلة الثانية مساء غدا الخميس.

وصف المباراة

بدأ اللقاء سريعا من الجانبين بحثا عن التسجيل المبكر.

وباغت أحمد فتوح دفاعات إنبي بتسديدة قوية في الدقيقة 12 لكن مرت بجوار القائم الأيسر لعبد الرحمن سمير.

واحتسب طارق مجدي حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح إنبي في الدقيقة 15 بسبب عرقلة محمد إبراهيم لأقطاي عبد الله.

ونجح أحمد العجوز في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 18 من ركلة جزاء بتسديدة في منتصف المرمى حاول مهدي سليمان التصدي لها لكن سكنت الشباك.

video:2

أحمد العجوز المحظوظ.. من علامة الجزاء إنبي يحرز الهدف الأول في مرمى نادي الزمالك 🎯⚽️ pic.twitter.com/4GTO9mGw7L — ON Sport (@ONTimeSports) March 11, 2026

وتوترت الأجواء في الدقيقة 21 بعد تسديدة من جوان بيزيرا خارج الملعب ارتطمت بدكة بدلاء إنبي لتحدث مشادة بين اللاعبين لكنها انتهت سريعا.

واحتسب طارق مجدي ركلة جزاء جديدة في الدقيقة 34 بعد عرقلة قوية من محمد السيد لحتحوت لاعب إنبي.

وتصدت العارضة لتسديدة أحمد كالوشا في الدقيقة 35 وسط مطالبات لاعبي إنبي بتجاوز الكرة لخط المرمى، لكن أمر طارق مجدي باستئناف اللعب.

ودفع معتمد جمال بالمهاجم الفلسطيني عدي الدباغ بدلا من محمد السيد.

وتألق عبد الرحمن سمير في الدقيقة 41 بعد التصدي لتسديدة عدي الدباغ.

ومنع مهدي سليمان هدفا محققا في الدقيقة 48 بعد تسديدة قوية من حتحوت لكن تألق حارس المرمى ومنع الهدف الثاني.

وبدأ الشوط الثاني بضغط متواصل من لاعبي الزمالك بحثا عن التعادل بعدما دفع معتمد جمال بأدم كايد بدلا من أحمد ربيع.

وأهدر بيزيرا هدفا محققا في الدقيقة 48 من هجمة مرتدة بتسديدة ترتطم بأحمد كالوشا.

واستمر ضغط الزمالك من أجل إدراك التعادل.

وطالب لاعبو إنبي بركلة جزاء في الدقيقة 65 بعد كرة مشتركة بين أقطاي وحسام عبد المجيد لكن طارق مجدي أمر باستئناف اللعب.

وأنقذ مهدي سليمان هدفا محققا في الدقيقة 68 وتابع حسام عبد المجيد تسديدة إنبي من على خط المرمى.

ودفع معتمد جمال بيوسف وائل بدلا من أحمد فتوح في الدقيقة 76.

كما شارك سيف الجزيري بدلا من محمد إبراهيم، ومحمود كهربا بدلا من أقطاي في الدقيقة 83.

واحتسب طارق مجدي ركلة جزاء لصالح عبد الله السعيد في الدقيقة 96 بعد تدخل قوي.

وتصدت العارضة لركلة جزاء حسام عبد المجيد.

video:1

مش ممكن إثارة دوري NILE ⚪️❌حسام عبد المجيد يهدر ركلة جزاء في الدقيقة 96 لينتصر إنبي بهدف نظيف pic.twitter.com/Wxo6LmEjyH — ON Sport (@ONTimeSports) March 11, 2026

الأكثر حصولا على ركلات الجزاء

أصبح إنبي أكثر فريق تحصل على ركلات جزاء هذا الموسم في الدوري المصري برصيد 6 ركلات.

وأهدر أحمد خليل "كالوشا" أول ركلة جزاء لـ إنبي هذا الموسم في الدوري المصري أمام الزمالك.

ويتصدر إنبي القائمة متفوقا على الأهلي والزمالك وكهرباء الإسماعيلية الذين تحصلوا على 5 ركلات جزاء.

وتقدم إنبي بهدف من ركلة جزاء سجلها أحمد العجوز في الدقيقة 18.

وبات العجوز أكثر لاعب يسجل من ركلات جزاء هذا الموسم برصيد 4 أهداف من 4 ركلات.

وإجمالا في جميع المسابقات سجل 5 من أصل 5 بنسبة دقة 100%.

هذا الموسم أهدر كالوشا أول ركلة جزاء له بعدما سجل 2 من قبل في جميع المسابقات.

وسبق أن أهدر نفس اللاعب على نفس الملعب الموسم الماضي ضد الأهلي في الثواني الأخيرة.

خلال مسيرته تصدى كالوشا لـ 6 ركلات جزاء سجل 3 وأهدر 3.































































































































عبد المجيد يفقد العلامة الكاملة

أهدر حسام عبد المجيد مدافع أول ركلة جزاء في مسيرته الكروية، وذلك أمام إنبي في الدوري.

وخسر الزمالك أمام إنبي بهدف دون رد، في آخر مباريات الأبيض في المرحلة الأولى من الدوري المصري.

وشهدت المباراة إثارة كبيرة في الوقت بدل الضائع بعدما حصل الزمالك على ركلة جزاء في الدقيقة 90+6.

وتقدم حسام عبد المجيد لتسديد ركلة الجزاء لكنه أهدرها بعدما اصطدمت الكرة في العارضة.

وسجل حسام عبد المجيد 5 ركلات جزاء متتالية مع تشيلسي.

فسجل ضد بتروجت والأهلي وبتروجت وبيراميدز في الدوري والمصري في الكونفدرالية بنسبة نجاح 100%.

وأصبح حسام ثاني أكثر مدافع تسجيلا للأهداف من ركلات جزاء في الدوري المصري هذا الموسم برصيد 3 أهداف بالتساوي مع أحمد ياسر ريان، وأحمد العجوز لاعب إنبي في الصدارة برصيد 4 أهداف.