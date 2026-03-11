أهدر للمرة الأولى.. حسام عبد المجيد يضيع ركلة جزاء في الوقت القاتل أمام إنبي
الأربعاء، 11 مارس 2026 - 23:42
كتب : FilGoal
أهدر حسام عبد المجيد مدافع أول ركلة جزاء في مسيرته الكروية، وذلك أمام إنبي في الدوري.
وخسر الزمالك أمام إنبي بهدف دون رد، في آخر مباريات الأبيض في المرحلة الأولى من الدوري المصري.
وشهدت المباراة إثارة كبيرة في الوقت بدل الضائع بعدما حصل الزمالك على ركلة جزاء في الدقيقة 90+6.
وتقدم حسام عبد المجيد لتسديد ركلة الجزاء لكنه أهدرها بعدما اصطدمت الكرة في العارضة.
وسجل حسام عبد المجيد 5 ركلات جزاء متتالية مع تشيلسي.
فسجل ضد بتروجت والأهلي وبتروجت وبيراميدز في الدوري والمصري في الكونفدرالية بنسبة نجاح 100%.
وأصبح حسام ثاني أكثر مدافع تسجيلا للأهداف من ركلات جزاء في الدوري المصري هذا الموسم برصيد 3 أهداف بالتساوي مع أحمد ياسر ريان، وأحمد العجوز لاعب إنبي في الصدارة برصيد 4 أهداف.
video:1
مش ممكن إثارة دوري NILE ⚪️❌حسام عبد المجيد يهدر ركلة جزاء في الدقيقة 96 لينتصر إنبي بهدف نظيف pic.twitter.com/Wxo6LmEjyH— ON Sport (@ONTimeSports) March 11, 2026