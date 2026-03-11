أرتيتا: لم نركز بما فيه الكفاية عند ضربة البداية في الشوط الثاني

الأربعاء، 11 مارس 2026 - 23:21

كتب : FilGoal

ميكيل أرتيتا - أرسنال

شدد ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال على أن فريقه لم يركز في بداية الشوط الثاني أمام باير ليفركوزن في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وسجل الفريق الألماني هدفا في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني مستفيدا من ركنية تحصل عليها سريعا بعد ضربة البداية.

وقال مدرب أرسنال لقناة TNT الإنجليزية: "شهدت المباراة فترات متباينة. بدأنا بداية قوية، وأتيحت لنا فرصة ذهبية، لكن تسديدة مارتينيلي ارتدت من العارضة".

وأضاف "سيطرنا على مجريات اللعب، لكننا لم نستغل الفرص بالشكل الأمثل".

وأكمل "لم نركز بما فيه الكفاية عند ضربة البداية في الشوط الثاني، وبعد تسجيلهم الهدف. كان علينا الحفاظ على هدوئنا، وتحسن أداؤنا مع التغييرات، وتمكنا من التعادل".

وواصل "هذه هي التفاصيل. لديهم خطط لعب محددة، لم نلتزم بها، ودفعنا ثمن ذلك".

وأتم عن هدف هافيرتز: "كرة القدم مليئة بالقصص الطريفة والجميلة، وكان أداء كاي في تنفيذ ركلة الجزاء مثيرا للإعجاب حقا، سددها بهدوء وثقة. كان هدفا مهما لنا".

سجل روبرت أندريش لليفركوزن وكاي هافيرتز لأرسنال.

قبل المباراة نشر النادي الألماني عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي "تحتاج للمحاولة" مع صورة تحمل "غير مسموح بالكرات الركنية".

ليفركوزن منع أرسنال من الحصول على أي ركنية في أول 60 دقيقة بالفعل.

بل وسجل ليفركوزن بنفس الطريقة المفضلة التي يسجل بها أرسنال من ركنية، ومنعه طيلة 90 دقيقة من الاستفادة منها.

المباراة انتهت بالتعادل وسيكون الحسم في ملعب الإمارات يوم الثلاثاء المقبل.

