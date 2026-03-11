مدرب ليفركوزن: من المحبط أن نتعادل مع أرسنال.. وبالنسبة لي لم تكن ركلة جزاء

أبدى كاسبر هيولماند مدرب باير ليفركوزن إحباطه بعد التعادل مع أرسنال بنتيجة 1-1 في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وخطف أرسنال التعادل في ألمانيا بهدف من ركلة جزاء سجلها كاي هافيرتز قبل لقاء الحسم في لندن الأسبوع المقبل.

وقال كاسبر هيولماند مدرب باير ليفركوزن في المؤتمر الصحفي: "بالنسبة لي، لم تكن ركلة جزاء".

وتابع "في بعض الأحيان لا ينبغي للحكم إطلاق الصافرة، بل عليه مراجعة تقنية الفيديو، وعندها يكون القرار واضحا تماما. لكن إذا أطلقها، فهذا يعني أن الأمر غير واضح. بالنسبة لي، لم يكن الأمر كذلك".

وأضاف "كان أداءًنا رائعا أمام فريق كبير. بالطبع، من المحبط جدا أن نتعادل 1-1 فقط، لكننا نسافر إلى لندن بآمال كبيرة".

وواصل "لديّ مشاعر مختلطة. لعبنا بشكل جيد ولم نمنح الخصم فرصا كثيرة. كنا نشيطين ولعبنا بالكرة بشكل ممتاز".

وأتم "أرسنال تحت ضغط كبير لأنه المرشح الأوفر حظا، نتطلع إلى هذه المباراة ونسعى لتحقيق المفاجأة".

هذا لا يحدث كل يوم! أرسنال يستقبل هدفا من ركلة ركنية في لقاء ليفركوزن بدوري الأبطال 👏🤯 ومن وقع المفاجأة ذهب مدرب ليفركوزن للاحتفال مع مدرب الركلات الثابتة في أرسنال 😂pic.twitter.com/13bnJMprPc — FilGoal (@FilGoal) March 11, 2026

سجل روبرت أندريش لليفركوزن وكاي هافيرتز لأرسنال.

قبل المباراة نشر النادي الألماني عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي "تحتاج للمحاولة" مع صورة تحمل "غير مسموح بالكرات الركنية".

ليفركوزن منع أرسنال من الحصول على أي ركنية في أول 60 دقيقة بالفعل.

بل وسجل ليفركوزن بنفس الطريقة المفضلة التي يسجل بها أرسنال من ركنية، ومنعه طيلة 90 دقيقة من الاستفادة منها.

المباراة انتهت بالتعادل وسيكون الحسم في ملعب الإمارات يوم الثلاثاء المقبل.