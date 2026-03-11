كرة طائرة – الأهلي يحقق الفوز الثالث في دوري السوبر أمام سبورتنج

الأربعاء، 11 مارس 2026 - 22:18

كتب : FilGoal

فريق الأهلي للكرة الطائرة

واصل فريق الأهلي للكرة الطائرة للرجال انتصاراته في دوري السوبر، وذلك بعدما فاز على سبورتنج السكندري.

وفاز الأهلي على سبورتنج بنتيجة 3-0 في عدد الأشواط.

وجاءت نتائج الأشواط 25-22 و25-16 و27-25 لصالح الأهلي.

وحسمت ستة فرق تأهلها إلى الدور النهائي من مسابقة دوري السيدات الممتاز للكرة الطائرة.

وجاءت الفرق المتأهلة كالآتي: الأهلي - الزمالك - سبورتنج - وادي دجلة - المقاولون العرب - دلفي.

ويقام الدور النهائي من دوري من دور واحد من 5 جولات.

وتوج الأهلي بلقب النسخة الماضية من مسابقة الدوري على حساب الزمالك.

ونجح الأهلي في التتويج بلقبي دوري المرتبط والسوبر المصري للسيدات هذا الموسم.

وتنطلق منافسات ربع نهائي كأس مصر للسيدات غدا الجمعة.

كما يشارك فريقا الأهلي والزمالك في منافسات بطولة إفريقيا لسيدات الكرة الطائرة في أبريل المقبل.

الأهلي الدوري المصري كرة طائرة
