تجرع من نفس الكأس.. ليفركوزن يتعادل مع أرسنال بأسلوبه المفضل

الأربعاء، 11 مارس 2026 - 22:07

كتب : إسلام أحمد

روبرت أندريش - باير ليفركوزن

تجرع أرسنال من نفس الكأس وتعادل مع باير ليفركوزن بنتيجة 1-1 في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

سجل روبرت أندريش لليفركوزن وكاي هافيرتز لأرسنال.

قبل المباراة نشر النادي الألماني عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي "تحتاج للمحاولة" مع صورة تحمل "غير مسموح بالكرات الركنية".

أخبار متعلقة:
تقرير: موتسيبي حاول كسب تعاطف المغرب بمعاقبة الأهلي عقب أحداث الجيش الملكي التشكيل - يورجينسين يعود أساسيا مع تشيلسي.. وديمبيلي يقود هجوم باريس سان جيرمان كرة طائرة - مشاركة ديميتري مع الزمالك بعد إنهاء أزمة رسوم قيده تشكيل إنبي - أقطاي يقود الهجوم أمام الزمالك.. وكهربا على مقاعد البدلاء

ليفركوزن منع أرسنال من الحصول على أي ركنية في أول 60 دقيقة بالفعل.

بل وسجل ليفركوزن بنفس الطريقة المفضلة التي يسجل بها أرسنال من ركنية، ومنعه طيلة 90 دقيقة من الاستفادة منها.

المباراة انتهت بالتعادل وسيكون الحسم في ملعب الإمارات يوم الثلاثاء المقبل.

التشكيل

بدأ كريستان كوفان هجوم باير ليفركوزن ومن خلفه إبراهيم مازا ومارتن تريرييه.

قاد فيكتور جيوكيريس هجوم أرسنال ومن خلفه الثلاثي إيبيريتشي إيزي وبوكايو ساكا وجابرييل مارتينيلي.

وصف المباراة

بدأت المباراة بشكل قوي وتحصل روبرت أندريش لاعب باير ليفركوزن على بطاقة صفراء بعد ارتكاب خطأ على حدود منطقة الجزاء.

ومنعت العارضة تسديدة من جابرييل مارتينيلي في الدقيقة 20.

شوط أول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين لكنه شهد رقما لا يتكرر كثيرا.

أرسنال لم يتحصل على أي ركلة ركنية في الشوط الأول وهو ما حدث للمرة الخامسة هذا الموسم من أصل 47 مباراة في جميع المسابقات، والأولى في دوري الأبطال.

بدأ الشوط الثاني وتألق دافيد رايا في التصدي لرأسية أليكس جريمالدو في الدقيقة 46 محولا الكرة لركنية.

الركنية نُفذت وبرأسية أندريش سجل ليفركوزن بطريقة أرسنال هدف أصحاب الأرض الأول.

كاسبر هيولماند مدرب ليفركوزن بعد الهدف ذهب مباشرة لنيكولاس جوفر مدرب الركلات الثابتة في أرسنال في لقطة التقطتها عدسات المصورين.

هدف أندريش جعل أرسنال يتأخر لأول مرة في النتيجة خلال مشواره هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا.

أرسنال حاول التهديد وفي الدقيقة 60 تحصل على أول ركنية لصالحه.

ضغط أرسنال وتراجع لاعبي ليفركوزن بحثا عن الحفاظ على الفوز والاعتماد على المرتدات.

في الدقيقة 86 تحصل نوني مادويكي البديل على ركلة جزاء.

وفي الدقيقة 89 سجل كاي هافيرتز التعادل من ركلة جزاء أمام فريقه السابق.

التعادل حسم مواجهة الذهاب في انتظار الحسم بلندن الأسبوع المقبل.

أرسنال دوري أبطال أوروبا باير ليفركوزن
نرشح لكم
إيكتيكي: صلاح أسطورة.. أتيحت له فرص عديدة ولكن 50 هدفا لـ كين.. بايرن ميونيخ ينتصر على أتالانتا في أبطال أوروبا سوبوسلاي: لا أهتم بالتسجيل.. ويجب أن نلعب بنفس الطاقة أمام سان جيرمان تودور: أداء توتنام كان مميزا رغم الخروج.. واللاعبون قدموا كل شيء سلوت: هدف صلاح في جالاتاسراي بعد إهدار ركلة جزاء يعكس عقليته إيدي هاو: الشوط الثاني كان صعبا ومؤلما الانتصار وحده ليس كافيا.. أتلتيكو مدريد يتأهل لمواجهة برشلونة رغم الهزيمة في أبطال أوروبا صلاح يسجل ويفعل كل شيء وليفربول يتأهل برباعية في جالاتاسراي
أخر الأخبار
إيكتيكي: صلاح أسطورة.. أتيحت له فرص عديدة ولكن 9 ساعة | دوري أبطال أوروبا
50 هدفا لـ كين.. بايرن ميونيخ ينتصر على أتالانتا في أبطال أوروبا 9 ساعة | الكرة الأوروبية
سوبوسلاي: لا أهتم بالتسجيل.. ويجب أن نلعب بنفس الطاقة أمام سان جيرمان 9 ساعة | دوري أبطال أوروبا
تودور: أداء توتنام كان مميزا رغم الخروج.. واللاعبون قدموا كل شيء 9 ساعة | دوري أبطال أوروبا
سلوت: هدف صلاح في جالاتاسراي بعد إهدار ركلة جزاء يعكس عقليته 9 ساعة | دوري أبطال أوروبا
كرة سلة - الأهلي وسبورتنج يحسمان التأهل لنصف نهائي كأس مصر للسيدات 9 ساعة | رياضة نسائية
إيدي هاو: الشوط الثاني كان صعبا ومؤلما 9 ساعة | الكرة الأوروبية
جراحة ناجحة في الرباط الصليبي لـ إبراهيم الأسيوطي لاعب شباب الأهلي 9 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر القرن.. كاف يعلن سحب لقب أمم إفريقيا من السنغال ومنح البطولة لـ المغرب 2 الجدول كاملا بالمواعيد والملاعب.. قرعة نارية للمرحلة النهائية من الدوري المصري 2025-26 3 انتهت أبطال إفريقيا – الترجي (1)-(0) الأهلي.. خسارة الأحمر 4 إيكتيكي: صلاح أسطورة.. أتيحت له فرص عديدة ولكن
/articles/525027/تجرع-من-نفس-الكأس-ليفركوزن-يتعادل-مع-أرسنال-بأسلوبه-المفضل