تجرع من نفس الكأس.. ليفركوزن يتعادل مع أرسنال بأسلوبه المفضل

تجرع أرسنال من نفس الكأس وتعادل مع باير ليفركوزن بنتيجة 1-1 في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

سجل روبرت أندريش لليفركوزن وكاي هافيرتز لأرسنال.

قبل المباراة نشر النادي الألماني عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي "تحتاج للمحاولة" مع صورة تحمل "غير مسموح بالكرات الركنية".

ليفركوزن منع أرسنال من الحصول على أي ركنية في أول 60 دقيقة بالفعل.

بل وسجل ليفركوزن بنفس الطريقة المفضلة التي يسجل بها أرسنال من ركنية، ومنعه طيلة 90 دقيقة من الاستفادة منها.

المباراة انتهت بالتعادل وسيكون الحسم في ملعب الإمارات يوم الثلاثاء المقبل.

التشكيل

بدأ كريستان كوفان هجوم باير ليفركوزن ومن خلفه إبراهيم مازا ومارتن تريرييه.

قاد فيكتور جيوكيريس هجوم أرسنال ومن خلفه الثلاثي إيبيريتشي إيزي وبوكايو ساكا وجابرييل مارتينيلي.

وصف المباراة

بدأت المباراة بشكل قوي وتحصل روبرت أندريش لاعب باير ليفركوزن على بطاقة صفراء بعد ارتكاب خطأ على حدود منطقة الجزاء.

ومنعت العارضة تسديدة من جابرييل مارتينيلي في الدقيقة 20.

شوط أول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين لكنه شهد رقما لا يتكرر كثيرا.

أرسنال لم يتحصل على أي ركلة ركنية في الشوط الأول وهو ما حدث للمرة الخامسة هذا الموسم من أصل 47 مباراة في جميع المسابقات، والأولى في دوري الأبطال.

بدأ الشوط الثاني وتألق دافيد رايا في التصدي لرأسية أليكس جريمالدو في الدقيقة 46 محولا الكرة لركنية.

الركنية نُفذت وبرأسية أندريش سجل ليفركوزن بطريقة أرسنال هدف أصحاب الأرض الأول.

كاسبر هيولماند مدرب ليفركوزن بعد الهدف ذهب مباشرة لنيكولاس جوفر مدرب الركلات الثابتة في أرسنال في لقطة التقطتها عدسات المصورين.

هدف أندريش جعل أرسنال يتأخر لأول مرة في النتيجة خلال مشواره هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا.

أرسنال حاول التهديد وفي الدقيقة 60 تحصل على أول ركنية لصالحه.

ضغط أرسنال وتراجع لاعبي ليفركوزن بحثا عن الحفاظ على الفوز والاعتماد على المرتدات.

في الدقيقة 86 تحصل نوني مادويكي البديل على ركلة جزاء.

وفي الدقيقة 89 سجل كاي هافيرتز التعادل من ركلة جزاء أمام فريقه السابق.

التعادل حسم مواجهة الذهاب في انتظار الحسم بلندن الأسبوع المقبل.