انتهت أبطال أوروبا - باريس سان جيرمان (5)-(2) تشيلسي.. تأهل مبكر

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة باريس سان جيرمان وتشيلسي في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا على ملعب بارك دي برانس.

ويمكنكم متابعة المباراة لحظة بلحظة من هنا.

..........................................................................................

ق90+3: جووووووووووووووووول خامس لباريس سان جيرمان كفارا

ق86: جووووووووووووووووووووووول كفارا تسديدة مقوسة سكنت شباك تشيلسي

ق80: جووووول بيدرو نيتو لكن غير محتسب بداعي التسلل

ق77: خطيرة من ماركينيوس لكن حارس تشيلسي يتصدى

ق74: جوووووووووووووووووووووووول فيتينيا يسجل الهدف الثالث لباريس سان جيرمان بعد خطأ من حارس تشيلسي

ق57: جوووووووووووووووووووووووول التعادل لتشيلسي إنزو فيرنانديز

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق40: جوووووووووووووووول الثاني لباريس سان جيرمان عثمان ديمبلي بعد مراوغة مميزة لويسلي فوفانا ووضعها في شباك تشيلسي

ق28: جوووووووووووووول التعادل مالو جوستو من تسديدة تصدى لها حارس باريس سان جيرمان وسكنت الشباك

ق25: تسديدة مباغتة من باركولا تمر بجوار المرمى

ق18: أنقذ باتشو هدف محقق لتشيلسي بعد تمريرة مميزة من بيدرو نيتو

ق15: تسديدة مميزة من عثمان ديمبلي تصطدم بالقائم

ق10: جوووووووووووووووووووووول باوكولا الهدف الأول لباريس من تسديدة سكنت شباك تشيلسي

ق5: جواو نيفيز وتسديدة صاروخية لكن الحارس يتصدى

ق4: خطيرة من جواو بيدرو لكن تمر بجوار المرمى

بداية المباراة