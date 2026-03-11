انتهت أبطال أوروبا – ريال مدريد (3)-(0) سيتي.. فوز الملكي

الأربعاء، 11 مارس 2026 - 21:14

كتب : FilGoal

ريال مدريد - مانشستر سيتي - فينيسيوس

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

نهاية المباراة بفوز مانشستر سيتي بثلاثية

ق 82: نزول مرموش بدلا من هالاند

ق 57: فينيسيوس يهدر ركلة الجزاء

ق 56: ركلة جزااااء لفينيسيوس على عبد القادر خوسانوف

ق 48: هدف ضائع من أورايلي

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم ريال مدريد 3-0

ق 42: جووووول هاتريك فالفيردي

ق 27: جووووووول الثاني فالفيردي

ق 20: جوووووول فالفيردي والأول

ق 18: دوناروما يتألق أمام دياز

انطلاق المباراة

مانشستر سيتي ريال مدريد دوري أبطال أوروبا
