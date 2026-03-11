انتهت أبطال أوروبا – ريال مدريد (3)-(0) سيتي.. فوز الملكي
الأربعاء، 11 مارس 2026 - 21:14
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.
ـــــــــــــــــــــ
نهاية المباراة بفوز مانشستر سيتي بثلاثية
ق 82: نزول مرموش بدلا من هالاند
ق 57: فينيسيوس يهدر ركلة الجزاء
ق 56: ركلة جزااااء لفينيسيوس على عبد القادر خوسانوف
ق 48: هدف ضائع من أورايلي
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بتقدم ريال مدريد 3-0
ق 42: جووووول هاتريك فالفيردي
ق 27: جووووووول الثاني فالفيردي
ق 20: جوووووول فالفيردي والأول
ق 18: دوناروما يتألق أمام دياز
انطلاق المباراة
