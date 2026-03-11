كرة طائرة - مشاركة ديميتري مع الزمالك بعد إنهاء أزمة رسوم قيده

يشارك الروسي ديمتري ياكوفليف لاعب الزمالك بشكل طبيعي مع الفريق بعد حل أزمة رسوم قيده.

وكان اتحاد الكرة الطائرة منح الزمالك مهلة حتى 9 مارس لدفع رسوم قيد اللاعب المقدرة بـ 538 ألف جنيه في الوقت المسموح.

ونجح مسؤولو نادي الزمالك في إنهاء أزمة قيد المحترف الروسي ديمتري ياكوفليف بعد سداد رسوم تسجيل اللاعب لدى الاتحاد المصري للكرة الطائرة قبل انتهاء المهلة المحددة.

وبذلك أصبح اللاعب مقيدًا بشكل رسمي ويستكمل موسمه بصورة طبيعية مع فريق الزمالك، سواء في المنافسات المحلية أو البطولات الإفريقية خلال الفترة المقبلة.

ويلعب الزمالك أمام بتروجت ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدور النهائي مساء اليوم الأربعاء.

ويشارك ديميتري بشكل طبيعي بعد انتهاء أزمته.

وبذلك بات ديميتري متاحا لخوض منافسات بطولة إفريقيا للكرة الطائرة في رواندا.

وتقام نسخة الرجال خلال الفترة من 20 أبريل إلى 3 مايو المقبل في العاصمة الرواندية كيجالي.

ويشارك الأهلي والزمالك وبتروجت في نسخة الرجال.

وتوج السويحلي الليبي بلقب النسخة الأخيرة من بطولة إفريقيا للرجال.