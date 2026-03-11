التشكيل - يورجينسين يعود أساسيا مع تشيلسي.. وديمبيلي يقود هجوم باريس سان جيرمان

الأربعاء، 11 مارس 2026 - 21:14

كتب : FilGoal

جارناتشو لاعب تشيلسي

يعود فيليب يورجينسين حارس تشيلسي إلى التشكيل الأساسي أمام باريس سان جيرمان في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

ويلتقي الفريقان على ملعب حديقة الأمراء في العاصمة الفرنسية باريس في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويبدأ يورجينسين المباراة أساسيا بدلا من الإسباني روبرت سانشيز بعدما جلس بديلا في الفوز على ريكسهام بنتيجة 4-2 في كأس الاتحاد الإنجليزي.

في المقابل يعود عثمان ديمبيلي بعد غيابه عن مباراة باريس سان جيرمان الأخيرة ضد موناكو في الدوري الفرنسي.

وجاء تشكيل تشيلسي كالتالي:

حراسة المرمى: فيليب يورجينسين.

الدفاع: مالو جوستو - ويسلي فوفانا - تريفوه تشالوبا - مارك كوكوريلا.

الوسط: ريس جيمس - موسيس كايسيدو - إنزو فيرنانديز.

الهجوم: بيدرو نيتو - جواو بيدرو - كول بالمر.

وجاء تشكيل باريس سان جيرمان كالتالي:

حراسة المرمى: ماتفي سافونوف.

الدفاع: أشرف حكيمي - ماركينيوس - ويليان باتشو - نونو مينديش.

الوسط: زائير إيمري - فيتينيا - جواو نيفيز.

الهجوم: ديزيري دوي - عثمان ديمبيلي - برادلي باركولا.

ويبحث كلا من تشيلسي وباريس سان جيرمان عن تحقيق الانتصار الرابع في المواجهة العاشرة بينهما، حيث التقيا من قبل 9 مرات، انتهت 3 منها بفوز البلوز و3 أخرى بفوز الفريق الباريسي و3 بالتعادل بين الفريقين.

وتأهل باريس سان جيرمان بعد تخطي عقبة موناكو في الملحق المؤهل لدور الـ16 في دوري أبطال أوروبا، بينما حصل تشيلسي على المركز السادس في مرحلة الدور والتي أهلته بشكل مباشر لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

