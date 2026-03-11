تشكيل إنبي - أقطاي يقود الهجوم أمام الزمالك.. وكهربا على مقاعد البدلاء
الأربعاء، 11 مارس 2026 - 20:46
كتب : FilGoal
يجلس محمود عبد المنعم "كهربا" على مقاعد بدلاء إنبي أمام الزمالك.
ويستضيف إنبي فريق الزمالك على استاد المقاولون العرب في المباراة المؤجلة من الجولة 15.
ويقود أقطاي عبد الله هجوم إنبي ضد الزمالك.
ويغيب مروان داوود بسبب الإيقاف.
كما يغيب عن قائمة إنبي كل من التونسي رفيق كابو والمغربي يوسف أوبابا.
وجاء تشكيل إنبي كالآتي:
حراسة المرمى: عبد الرحمن سمير.
الدفاع: أحمد كالوشا - أحمد صبيحة - هشام عادل - مهاب سامي.
الوسط: أحمد العجوز - زياد كمال - حامد عبد الله.
الهجوم: محمد حتحوت - أقطاي عبد الله - علي محمود.
ويحتل الزمالك صدارة ترتيب الدوري برصيد 43 نقطة بفارق الأهداف عن بيراميدز.
بينما يحتل إنبي المركز التاسع برصيد 27 نقطة وبفارق نقطتين عن التأهل لمجموعة المنافسة على اللقب.
نرشح لكم
خبر في الجول - محمد يوسف يعتذر عن عدم تولي مهمة تدريب غزل المحلة العجوز سجل وكالوشا أهدر.. إنبي الأكثر حصولا على ركلات جزاء في الدوري المصري مباشر الدوري المصري - إنبي (1)-(0) الزمالك.. ضغط متواصل تقرير: موتسيبي حاول كسب تعاطف المغرب بمعاقبة الأهلي عقب أحداث الجيش الملكي تشكيل الزمالك - استمرار مهدي سليمان في حراسة المرمى.. وربيع أساسي أمام إنبي الأهلي يعلن بدء البرنامج العلاجي التحفظي لـ كريم فؤاد.. وموعد عودته للتدريبات في الجول يكشف تفاصيل جلسة عبد الحفيظ وياسين منصور مع توروب "الخطوة الأهم وزيارة ليفربول وسيتي".. مدرب وادي دجلة يكشف سبب تواجده في إنجلترا