تشكيل إنبي - أقطاي يقود الهجوم أمام الزمالك.. وكهربا على مقاعد البدلاء

يجلس محمود عبد المنعم "كهربا" على مقاعد بدلاء إنبي أمام الزمالك.

ويستضيف إنبي فريق الزمالك على استاد المقاولون العرب في المباراة المؤجلة من الجولة 15.

ويقود أقطاي عبد الله هجوم إنبي ضد الزمالك.

ويغيب مروان داوود بسبب الإيقاف.

كما يغيب عن قائمة إنبي كل من التونسي رفيق كابو والمغربي يوسف أوبابا.

وجاء تشكيل إنبي كالآتي:

حراسة المرمى: عبد الرحمن سمير.

الدفاع: أحمد كالوشا - أحمد صبيحة - هشام عادل - مهاب سامي.

الوسط: أحمد العجوز - زياد كمال - حامد عبد الله.

الهجوم: محمد حتحوت - أقطاي عبد الله - علي محمود.

ويحتل الزمالك صدارة ترتيب الدوري برصيد 43 نقطة بفارق الأهداف عن بيراميدز.

بينما يحتل إنبي المركز التاسع برصيد 27 نقطة وبفارق نقطتين عن التأهل لمجموعة المنافسة على اللقب.