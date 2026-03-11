الأهلي يعلن بدء البرنامج العلاجي التحفظي لـ كريم فؤاد.. وموعد عودته للتدريبات

الأربعاء، 11 مارس 2026 - 20:34

كتب : حسام نور الدين

خروج كريم فؤاد بسبب الإصابة - الأهلي - المقاولون العرب

أعلن أحمد جاب الله طبيب الأهلي بدأ برنامج علاجي تحفظي لـ كريم فؤاد بعد إصابته الأخيرة.

وتعرض فؤاد لإصابة بقطع جزئي في رقعة الرباط الصليبي خلال لقاء الفريق الأخير ضد المقاولون العرب في الجولة 21 من الدوري المصري.

وقال جاب الله عبر موقع الأهلي: "بعد التنسيق مع الخبير الألماني الذي سبق أن أجرى الجراحة لكريم فؤاد، تم الاستقرار على أن حالة اللاعب بعد إصابته الأخيرة على مستوى الركبة لا تستدعي التدخل الجراحي".

وأضاف "سيخضع لبرنامج علاجي تحفظي يتضمن التقويات والعلاج الطبيعي، إلى جانب برنامج تأهيلي متكامل".

وأوضح "عودة اللاعب للمشاركة في التدريبات الجماعية ستكون خلال فترة تتراوح ما بين 4 و6 أسابيع، وفقا لاستجابة اللاعب للبرنامج العلاجي والتأهيلي".

وسبق أن أصيب كريم فؤاد لأول مرة هذا الموسم خلال معسكر منتخب مصر الثاني في سبتمبر الماضي بإجهاد عضلي يستدعي إراحته وخرج من المعسكر آنذاك.

وفي ديسمبر أصيب كريم فؤاد مرة أخرى مع منتخب مصر الثاني قبل كأس العرب بعد تعرضه لـ "جزع في الرباط الداخلي للركبة اليمنى، إضافة إلى جزع في رقعة الرباط الصليبي".

وغاب فؤاد عن 18 مباراة هذا الموسم مع الأهلي بسبب الإصابات.

وخاض كريم 8 مباريات بقميص الأهلي هذا الموسم بعدد دقائق 339.

وسبق أن تعرض كريم فؤاد للإصابة بقطع في الرباط الصليبي مرتين خلال موسمي 2022-23 و2024-25.

وخاض كريم بقميص الأهلي 94 مباراة سجل خلالها 7 أهداف وصنع 10 في جميع المسابقات وتوج بـ 9 ألقاب.

كريم فؤاد الأهلي إصابة كريم فؤاد
