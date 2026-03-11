مباشر أبطال أوروبا - باير ليفركوزن (1)-(0) أرسنال.. جووووول أول

الأربعاء، 11 مارس 2026 - 19:44

كتب : FilGoal

إيزي - أرسنال أمام باير ليفركوزن

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة باير ليفركوزن الألماني وأرسنال الإنجليزي في ذهاب دور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا.

ويمكنك متابعة تفاصيل المباراة لحظة بلحظة بالضغط هنا

واحتل أرسنال صدارة ترتيب مرحلة الدوري برصيد 24 نقطة ليتأهل مباشرة لثمن النهائي.

أخبار متعلقة:
تشكيل أرسنال - ساكا وإيزي يقودان الهجوم أمام باير ليفركوزن تقرير: ريال مدريد يزاحم أرسنال لضم تونالي إلى ربع النهائي.. صاروخا مادويكي وإيزي يقودان أرسنال لعبور مانسفيلد

وتأهل ليفركوزن إلى دور الـ 16 بعد الفوز على حساب أولمبياكوس بهدفين نظيفين في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

ويلتقي الفائز من تلك المباراة امام الفائز من بودو جلميت النرويجي، أمام سبورتنج لشبونة البرتغالي، في ربع النهائي.

-----------------

ق 46: جووووول أول لباير ليفركوزن برأسية أندريش مستغلا ركنية ليضعها في الزاوية الضيقة للحارس رايا.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ق 26: بطاقة صفراء لمارتينيلي.

ق 22: تسديدة صاروخية من كوانساه تصطدم بجابرييل، والحكم يأمر بتوقف اللعب للاطمئنان على حالة مدافع أرسنال.

ق 20: العارضة تمنع أرسنال من تسجيل الهدف الأول بعد تسديدة صاروخية من مارتينيلي من داخل منطقة الجزاء.

ق 2: بطاقة صفراء لأندريش وضربة حرة لأرسنال على حدود منطقة الجزاء.

بداية المباراة

باير ليفركوزن أرسنال دوري أبطال أوروبا
نرشح لكم
التشكيل - تياجو أساسي مع ريال مدريد.. ومرموش على مقاعد بدلاء مانشستر سيتي ديفيز وموسيالا وأوربيج.. بايرن ميونيخ يكشف تفاصيل إصابة ثلاثي الفريق تشكيل أرسنال - ساكا وإيزي يقودان الهجوم أمام باير ليفركوزن بي إن سبورتس: مشجع إسباني يحضر مباراة بالدرجة الثالثة بالخطأ بدلا من نيوكاسل ضد برشلونة فان دايك: صلاح جزء مهم من الفريق.. وعلينا الاستفادة من كل لاعب جرافنبيرخ: واثقون من قلب النتيجة على جالاتاسراي في أنفيلد قائمة ريال مدريد - غياب 7 لاعبين أمام سيتي بينهم مبابي وكاريراس.. وعودة كامافينجا قائمة باريس سان جيرمان - ديمبيلي وكفاراتسخيليا يقودان الهجوم لمواجهة تشيلسي
أخر الأخبار
تشكيل إنبي - أقطاي يقود الهجوم أمام الزمالك.. وكهربا على مقاعد البدلاء 7 دقيقة | الدوري المصري
الرياضية: الاتحاد الآسيوي يؤجل حسم مصير مباريات دور الـ16 في دوري الأبطال 15 دقيقة | آسيا
تشكيل الزمالك - استمرار مهدي سليمان في حراسة المرمى.. وربيع أساسي أمام إنبي 16 دقيقة | الدوري المصري
التشكيل - تياجو أساسي مع ريال مدريد.. ومرموش على مقاعد بدلاء مانشستر سيتي 17 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
الأهلي يعلن بدء البرنامج العلاجي التحفظي لـ كريم فؤاد.. وموعد عودته للتدريبات 19 دقيقة | الدوري المصري
كرة طائرة - الكشف عن الأندية المصرية المشاركة في بطولتي إفريقيا للرجال والسيدات 27 دقيقة | رياضات أخرى
ديفيز وموسيالا وأوربيج.. بايرن ميونيخ يكشف تفاصيل إصابة ثلاثي الفريق 47 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مباشر أبطال أوروبا - باير ليفركوزن (1)-(0) أرسنال.. جووووول أول ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ثلاثة قرارات من الخطيب عقب هزيمة الأهلي أمام طلائع الجيش 2 حرمان من الجمهور وغرامة مالية.. الأهلي يعلن عقوبات مباراة الجيش الملكي 3 ترامب لـ ميسي: نحن نحتفل بالأبطال.. وتعادلتم مع أفضل نادٍ في مصر 4 ماذا قالت الصحف عن ظهور حمزة عبد الكريم الأول مع برشلونة
/articles/525013/استراحة-أبطال-أوروبا-باير-ليفركوزن-0-0-أرسنال-نهاية-الشوط-الأول