سكاي: لا نية لإقالته الآن.. إيجور تودور يتواجد في مؤتمر مباراة ليفربول

كشفت سكاي سبورتس عن موقف الكرواتي إيجور تودور مدرب توتنام هوتسبير.

وتلقى توتنام خسارة بخماسية مقابل هدفين أمام أتلتيكو مدريد مساء الأربعاء، في ذهاب دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وأوضحت سكاي سبورتس إلى أنه لا نية حتى الآن لدى مسوؤلو توتنام لإقالة المدرب.

وكشفت عن تواجد إيجور تودور في المؤتمر الصحفي يوم الجمعة، لمواجهة ليفربول.

ويحل توتنام ضيفا على ليفربول في تمام السادسة والنصف مساء الأحد، في الجولة الـ 30 من الدوري الإنجليزي.

ويحتل توتنام المركز الـ 16 في جدول الترتيب بفارق نقطة واحدة عن مركز الهبوط.

إجمالا تلقى توتنام 4 خسائر منذ تولي تودور المسؤولية، حيث تلقى 14 هدفا، وسجل 5 أهداف.

وتولى تودور مسؤولية تدريب توتنام خلفا لـ توماس فرانك الذي رحل لسوء النتائج.

وأشارت سكاي إلى إلى أن الإجراء الذي تم لإقالة توماس فرانك باجتماع مجموعة القيادة العليا في النادي لم تتم بعد، ولكن من المؤكد أن هذه العملية سيتم اتباعها مرة أخرى.

وتضم القيادة العليا الرئيس التنفيذي فيناي فينكاتيشام، والمدير الرياضي يوهان لانج،

ولكن أشارت سكاي سبورتس إلى أن المالكين فيفيان وتشارلز لويس سيكون لهما الكلمة الأخيرة بشأن مستقبل تودور.