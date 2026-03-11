عودة ويسا.. ماييلي على رأس قائمة الكونغو في الملحق النهائي لكأس العالم

الأربعاء، 11 مارس 2026 - 14:24

كتب : FilGoal

فيستون ماييلي - بيراميدز ضد أهلي جدة

يتواجد فيستون ماييلي مهاجم بيراميدز على رأس قائمة منتخب الكونغو لخوض الملحق النهائي المؤهل لكأس العالم 2026.

كما عاد يوان ويسا مهاجم نيوكاسل للتواجد في قائمة منتخب بلاده بعدما غاب عن كأس إفريقيا بسبب الإصابة.

ويشارك منتخب الكونغو الديمقراطية في الملحق العالمي المؤهل لكأس العالم 2026.

وينتظر منتخب الكونغو الديمقراطية مواجهة الفائز من مباراة كاليدونيا الجديدة وجامايكا يوم 31 مارس الجاري في المكسيك بنصف نهائي الملحق.

وسيلعب منتخب الكونغو ضد الفائز في النهائي لحسم المقعد المؤهل للمونديال.

وأعلن سيبستيان ديسابر مدرب منتخب الكونغو قائمة فريقه لخوض الملحق العالمي كالتالي:

حراسة المرمى: ثيو فايولو (إف سي نواه، أرمينيا) - ليونيل مباسي (لوهافر، فرنسا) - ماثيو إيبولو (ستاندرد لييج، بلجيكا)

الدفاع: آرون وان بيساكا (وست هام الإنجليزي) - نجاكيا (واتفورد الإنجليزي) - جوريس كايمبي (جينك، بلجيكا) - آرثر ماسواكو (لانس الفرنسي) - تشانسيل مبيمبا (ليل، فرنسا) - أكسيل توانزيبي (بيرنلي الإنجليزي) - روكي بوشيري (نادي هيبرنيان، اسكتلندا) - ستيفن كابوادي (ليغيا وارسو، بولندا) - باتوبينسيكا (لاريسا اليوناني).

الوسط: نوح صديقي (سندرلاند، إنجلترا) - إيدو كاييمبي (واتفورد، إنجلترا) - صامويل موتوسامي (أتروميتوس، اليونان) - تشارلز بيكل (إسبانيول، إسبانيا) - ناجيليل موكو (ليل، فرنسا) - ميشاك إيليا (ألانيا سبور، تركيا) - تيو بونجوندا (سبارتاك موسكو) - ناثانيل مبوكو (مونبلييه، فرنسا) - بريان سيبينجا (كاستيلون، إسبانيا) - ديانجانا (إلتشي الإسباني)

الهجوم: سيمون بانزا (الجزيرة، الإمارات) - فيستون ماييلي (بيراميدز) - سيدريك باكامبو (ريال بيتيس الإسباني) - يوان ويسا (نيوكاسل الإنجليزي).

وسبق وأعلن نادي بيراميدز تلقيه استدعاء من منتخب الكونغو الديمقراطية لضم فيستون ماييلي لاعب الفريق.

وسينضم المهاجم لمنتخب بلاده خلال معسكر شهر مارس المقبل.

وسيخوض اللاعب رفقة المنتخب معسكرا تدريبيا في مدينة جوادالاخارا في المكسيك.

وسيقع منتخب الكونغو الديمقراطية في المجموعة 11 حال تأهله لكأس العالم بجانب البرتغال وأوزبكستان وكولومبيا.

